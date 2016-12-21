В Кабуле боевики напали на дом парламентария и убили его внуков

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли при нападении на дом депутата афганского парламента в Кабуле, передает телеканал TOLO News.

По данным местных властей, жертвами атаки на дом, где проживает депутат Мир Вали, стали двое его внуков, а также два охранника.

Сам депутат, избранный в парламент от провинции Гельменд, во время нападения не пострадал.

Как сообщает агентство Рейтер, ответственность за нападение взяли на себя боевики радикального исламистского движения "Талибан". Как сообщил агентству источник в местных силовых структурах, смертник подорвался около дома парламентария, еще двое нападавших проникли в здание. По данным агентства, в результате нападения погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).