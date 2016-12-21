Загнана в угол: Focus рассказал о судьбе Меркель после теракта в Берлине

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пока правоохранительные органы выясняют, кто стоит за терактом в Берлине, немецкие политики, не согласные с официальным политическим курсом, уже нашли виновного, возложив ответственность за трагедию на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, пишет Focus.

Чем ближе старт избирательной кампании по выборам в Бундестаг, тем сильнее давление на канцлера. Любой промах главы государства не остается незамеченным ее оппонентами, а когда речь заходит о таких катастрофах, канцлеру не приходится рассчитывать на поддержку даже внутри ее собственной партии, поскольку теракт стал потрясением не только для немецкого народа, но и для политического фундамента ФРГ, подчеркивает издание.

Первым решился обвинить главу страны в халатности депутат Европарламента от "Альтернативы для Германии" Маркус Претцель, заявив, что гибель людей на рождественской ярмарке в Берлине останутся "на совести Меркель", говорится в статье.

Председатель ХСС Хорст Зеехофер отметил, что немцы должны переосмыслить и законодательно отрегулировать всю миграционную политику и политику в сфере безопасности", и тем самым поставил под сомнение все решения Меркель за последние несколько лет. В тот же день соратник канцлера, министр внутренних дел земли Саар Клаус Буйон заявил, что "Германия находится в состоянии войны", пишет издание.

Подобные высказывания — часть продуманной стратегии, целенаправленно загоняющей Меркель в угол и оставляющей ей все меньше шансов на сохранение лидерства. Критики политики канцлера рассматривают каждое преступление, совершенное кандидатом на получение статуса беженца, как последствие проводимой Меркель миграционной политики. А чудовищный теракт такого масштаба даст ее противникам гораздо большую силу, заключает автор статьи.