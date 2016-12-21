МИД потребует от NY Daily News извинений за статью об убийстве Карлова

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. МИД потребует извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой оправдывается убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, написала в своем Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ее возмутила статья американского журналиста Герша Кунтцмана, который написал, что не "льет слезы" по российскому дипломату и назвал убийство Андрея Карлова "свершившимся правосудием".

"Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой", в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии", — процитировала представитель МИД отрывки из статьи.

По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство направит письмо главному редактору издания с требованием извиниться за "ксенофобскую статью".

Она подчеркнула, что сравнение российского дипломата с послом Третьего Рейха некорректно, отметив, что у нее есть ряд вопросов "к биологическому объекту" написавшему статью.

"Герш Кунтцман, Вы серьёзно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?!! Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами Исламского государства и Нусры, которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для Вас это одно и то же?" — обратилась Захарова к автору материала.

Представитель МИД также усомнилась в том, что журналист, написавший статью, был "в своем уме" и призвала антифашисткие организации во всем мире дать оценку публикации в New York Daily News.

Вооруженное нападение на российского дипломата произошло в понедельник на открытии выставки в Анкаре.

Преступник, которого приняли за охранника посла, несколько раз выстрелил в спину Карлову и позже был уничтожен полицией. Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (включает боевиков из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра").

Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.