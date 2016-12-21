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Последние шаги "хромой утки": как Обама пытается усложнить жизнь Трампу

19:1221.12.2016
(обновлено: 12:54 22.12.2016)
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Президент США Барак Обама в Вашингтоне. 16 декабря 2016 года
© REUTERS/ Jonathan Ernst

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине
Соединенные Штаты расширили санкции против России в связи с ситуацией на Украине, заявил американский Минфин. К российским гражданам, против которых введены персональные санкции, добавлены семь лиц, имеющих отношение к частному бизнесу и банковскому сектору. Секторальные санкции применены к восьми организациям и двум танкерам – "Маршал Жуков" и "Сталинград".

Политика минного поля

В последние дни президентства Обамы антироссийская риторика усиливается. Белый дом грозит Кремлю "адекватным ответом" за якобы совершенное "русскими хакерами" вмешательство в американские выборы, администрация Обамы расширяет антироссийские санкции – ровно за месяц до инаугурации нового президента.

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Bloomberg: экономисты прогнозируют скорый конец санкций против России
При этом республиканец Дональд Трамп, который официально вступит в должность президента США 20 января 2017 года, значительную часть своей предвыборной программы посвятил отношениям с Россией. Избранный президент США не намерен видеть в ней основного геополитического противника своей страны и готов сотрудничать с Россией по ряду направлений – в том числе, в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Совершенно очевидно, что решение Обамы идет вразрез с политикой его преемника.

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости. Эдуард Песов
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Конгрессмен раскритиковал запрет Обамы на бурение в Арктике
Или другой пример. Трамп обещает американцам создание большого числа новых рабочих мест, в том числе – за счет снятия всех запретов на добычу полезных ископаемых в Америке. Барак Обама вводит запрет на добычу нефти и газа в обширных районах Арктики и Атлантики, о чем сообщается в совместном заявлении правительств двух стран – США и Канады. Запрет объясняется рядом причин экологического характера и вводится в тот же день, когда расширяются антироссийские санкции.

© AP Photo/ Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп во время визита на завод компании Carrier в штате Индиана. 1 декабря 2016 года

Обама стремится пролонгировать политику своего кабинета. Для этого он "на излете" принимает решения, прямо противоречащие намерениям своего преемника, как бы пытаясь задать вектор деятельности администрации Трампа в начальный период её работы, считает американист, доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

Это можно сравнить с тем, как отступающие войска минируют дороги и мосты, затрудняя продвижение преследующему их противнику.

Пустые хлопоты?

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AFP 2016/ Nicholas Kamm
Российский сенатор: Обама перед уходом хочет "громко хлопнуть дверью"
"Усилия эти по большей части напрасны, и носят, скорее, демонстративный характер. Все решения, принятые предыдущим президентом, новый президент может отменить, все наложенные запреты — снять. Другое дело, что на это потребуется определенная политическая воля. Сложнее будет с отменой решений, одобренных конгрессом, но и здесь не должно возникнуть особых проблем, поскольку и Палата представителей, и Сенат сегодня контролируются Республиканской партией, так что, надо полагать, у Трампа не возникнет особых препятствий на пути преодоления последствий политики своего предшественника", — говорит Геворг Мирзаян.

Запрет на разработку нефтяных месторождений, возможно, отменить будет не так просто – и потому, что исполнительный указ Обамы увязан с решением правительства Канады, и потому, что он базируется на толковании норм закона от 1953 года. Ряд экспертов предполагает, что для его отмены могут потребоваться годы судебных разбирательств.

Что касается санкций, наложенных президентом или его администрацией, то новый президент может отменить их простым росчерком пера.

Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2016/ Jewel Samad
В Конгрессе США предложили "обменять" снятие санкций на Крым
Воспрепятствовать этому мог бы Акт о стабильности и демократии для Украины (Stability and Democracy (STAND) for Ukraine Act), разговоры о котором в Конгрессе США идут с весны.

Этот документ предусматривает увязку отмены антироссийских санкций со статусом Крыма – они могут быть сняты, если президент предоставит конгрессу подтверждение "восстановления суверенитета Украины над Крымом" или того, что "решение по статусу полуострова принято под международным контролем и признано демократически избранным украинским правительством". Предполагается, что закон будет действовать пять лет.

В середине декабря стало известно, что Сенат США снял с рассмотрения этот законопроект. Американские СМИ утверждают, что за этим стоят лоббисты из нефтяной компании Exxon Mobil, главу которой Рекса Тиллерсона Дональд Трамп будет выдвигать на пост государственного секретаря.

© AFP 2016/ Nicholas Kamm
Председатель совета директоров "Эксон Мобил" Рекс Тиллерсон

Договориться со своими

Часть антироссийских санкций была введена решением конгресса, и, если Трамп действительно соберется снять их, то для этого ему потребуется поддержка обеих палат. Что не должно стать проблемой, поскольку республиканцы составляют большинство и в нижней, и в верхней палате, считает Геворг Мирзаян.

Всё гораздо сложнее, сомневается политолог, президент коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко. Он напоминает, что в Республиканской партии сегодня нет единства мнений по многим вопросам, в том числе, касающимся выстраивания отношений с Россией. Потому отмена санкций, введенных в режиме executive orders (то есть лично президентом), будет означать растрату им личного политического капитала – своего авторитета в партии.

"У республиканцев сегодня большинство в обеих платах Конгресса, после назначения Верховного судьи у них будет большинство в Верховном суде, они контролируют бóльшую часть губернаторов и региональных законодательных собраний. Такого доминирования Республиканской партии в США не было с 1924 года. Но при этом многие видные республиканцы настроены по отношению к России еще более радикально, чем Обама, которого они критиковали за слишком "мягкую", по их мнению, политику в отношении Владимира Путина", — говорит Евгений Минченко.

Избранный президент Дональд Трамп
© AFP 2016/ Don Emmert
Трамп в должности президента покажет искусство сделки, считает политолог
"Главной задачей Трампа сейчас и в первые месяцы своего президентства станет выработка консенсуса с Республиканской партией по всем наиболее важным аспектам его будущей политики. Ему предстоит договариваться – в том числе, и с теми, кто занимает прямо противоположные позиции", — считает Геворг Мирзаян.

Показателем того, насколько это удастся Трампу, станет утверждение в должности госсекретаря главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, во многом разделяющего воззрения избранного президента – прежде всего, на отношения с Россией.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Пять фактов об отношении нового госсекретаря США Тиллерсона к России
"Если утверждение Тиллерсона пройдет успешно, то это будет означать, что Республиканская партия с Трампом договорилась. Однако достичь этого он сможет только путем взаимных уступок, поэтому от каких-то своих намерений и обещаний ему, возможно, придется отказаться", — говорит Мирзаян.

"Хромая утка" пытается ходить

Президента, чьи полномочия истекают, в США называют "хромой уткой" – так повелось с середины XIX века. Глава государства, который должен вскоре перестать им быть, как правило, старается  избегать каких-то радикальных политических решений, чтобы не осложнить деятельность своего преемника и не возложить на него груз ответственности за собственные неоднозначные шаги. Это одна из традиций американской демократии — такой ее неотъемлемой составляющей, как преемственность власти, которая во многом должна сохраняться, несмотря на то, какая из партий одерживает победу.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости. Фотохост-агентство
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Успеть до Трампа: что может Обама до истечения срока своих полномочий
Вот пример. В 1952 году республиканец Дуайт Эйзенхауэр сменил на посту президента демократа Гарри Трумэна. Однако он еще два месяца после своего вступления в должность продолжал обсуждать с предшественником проблемы внешней и внутренней политики.

Совсем другой прецедент создал Билл Клинтон, который в 2001 году помиловал около полутора сотен человек, осужденных за различные преступления, в числе которых был и его брат Роджер. Указ о помиловании Клинтон подписал буквально за несколько часов до истечения срока своих полномочий, и в США этот факт до сих пор ставят ему в вину.

Барак Обама может если не затмить, то продолжить сделанное Биллом Клинтоном. Президент, нерешительность которого за все восемь лет его правления стала в Америке притчей во языцех, будучи уже переизбранным, принимает серьезные решения, прямо противоречащие намерениям своего преемника.

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