На заснеженной трассе в Турции столкнулись 36 автомобилей

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Не менее 41 человека пострадали в результате ДТП с участием 36 автомобилей на трассе между турецкими городами Адана и Аксарай, причиной которого стали снег и метель, сообщает агентство Anadolu.

ДТП произошло на 40-м километре трассы у города Акчакент. На место аварии, в которую попали 36 транспортных средств, в том числе грузовые фуры и автобусы, прибыли экстренные службы.

​В результате инцидента движение открыто лишь по одной полосе трассы.

На опубликованных турецким ТВ видео с места ДТП видно, что метель до сих пор продолжается и затрудняет обзор. На месте аварии несколько легковых автомобилей зажаты между фурами, некоторые грузовики лежат в кювете.