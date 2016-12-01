Потянулись на выход: европейцы хотят референдумов по отношениям с ЕС

Владимир Ардаев, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного в европейских государствах французской компанией iFop для Sputnik.Мнения. В нем приняли участие 5019 респондентов в возрасте старше 18 лет из пяти перечисленных стран.
Так чего же хотят и чего не хотят европейцы?
Достучаться до политиков
Речь идет как о недовольстве национальными правительствами, так и властями Евросоюза. В то же время евробюрократы раздражают людей больше, поясняет он. В отличие от первых лет евроинтеграции, национальные интересы сегодня превалируют над общеевропейскими.
Стремление европейцев поставить под сомнение необходимость пребывания той или иной страны в Европейском союзе – свидетельство категорического желания перемен, утверждает вице-президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Юрий Бялый. Он согласен, что, прежде всего, налицо недовольство властями Евросоюза.
"В политике Брюсселя европейцев раздражают две вещи. Во-первых, все более бесцеремонное его вмешательство в дела государств, продолжающих считать себя суверенными. Во-вторых, это недовольство слишком откровенным и последовательным следованием ЕС в русле американской политики, которую слишком многие в Европе считают опасной и провальной", — говорит Юрий Бялый.
Граждане европейских государств, которые высказались за проведение референдума о выходе их страны из ЕС, хотят бóльшей национальной самостоятельности, потому что не видят ничего позитивного в том стиле и в том направлении развития Европы, которые имеют место сегодня, полагает эксперт.
"В Европе уже начали достаточно хорошо понимать, что у единой валюты есть и оборотная сторона — она делает невозможной эффективное управление собственной экономикой", — уточняет Юрий Бялый.
Блага терять никто не хочет
Сами по себе референдумы по тем или иным вопросам в Европе превратились в возможность протестного голосования, связанного, прежде всего, с проблемами самого Европейского союза, что и проявляется в опорных странах ЕС, обращает внимание президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он напоминает, что, в частности, в Италии уже есть определенный опыт организации плебисцитов.
"Дело в том, что не всегда и не везде срабатывают выборные институты, и люди не имеют возможности влиять на политику и власть, приходя на выборы. И речь вовсе не о недостатке демократии, просто сегодня в Европе ротация чиновников не позволяет менять сам политический курс. А референдум, в отличие от выборов, обычно бывает направлен именно на смену курса, а не конкретных фигур", — говорит Дмитрий Абзалов.
Но действительно ли все те, кто желают референдума о выходе из ЕС, готовы проголосовать за то, чтобы их страна покинула Европейский союз?
"Это просто желание высказаться, донести свой голос до властей. Но если дойдет до конкретного голосования, то, скорее всего, мало кто из жителей этих стран реально захочет расстаться с Евросоюзом", — полагает Алексей Портанский.
"Никто не хочет терять блага, прежде всего, социально-экономические, которые им дает членство их страны в ЕС. Общее экономическое пространство, отсутствие таможенных и пограничных преград, свободное перемещение людей и товаров, социальные гарантии – вряд ли кто-то из европейцев жаждет с этим расстаться. А вот централизованная политика, обязывающая принимать мигрантов и регулирующая степень кривизны огурцов, давно и у многих вызывает недовольство и раздражение", — уточняет Дмитрий Абзалов.
Brexit бросает тень
"Они просто не хотят такого же результата, как в Соединенном Королевстве. Не хотят, чтобы их страна на самом деле вышла из Европейского союза", — считает Алексей Портанский. С ним полностью согласен и Юрий Бялый.
"Люди хотят получить возможность протестного голосования, но при этом опасаются экономических последствий. Поэтому они не хотят, чтобы у них получилось так же, как у британцев. Сценарий Brexit никого не устраивает, и власти Евросоюза сегодня делают всё, чтобы он получился как можно менее привлекательным", — утверждает Дмитрий Абзалов.
"Если это не произойдет, то за "мягкий" сценарий завтра может проголосовать большинство стран Европейского союза", — говорит Дмитрий Абзалов.