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Потянулись на выход: европейцы хотят референдумов по отношениям с ЕС

17:2301.12.2016
(обновлено: 14:28 23.12.2016)
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Сторонники выхода из Евросоюза во время демонстрации в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2016/ Justin Tallis

Владимир Ардаев, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Студия международного информационного агентства и радио Sputnik. Архив
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Опрос выявил большое число евроскептиков в ЕС
Больше половины жителей Италии желают участвовать в референдуме о выходе страны из Европейского союза – их 53%. Во Франции число таких граждан составляет 47%, в Германии 43%, в Испании 39% и в Польше 38%. Причем в последних трех странах эти цифры за последние четыре месяца выросли на 5-7 процентных пунктов.

Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного в европейских государствах французской компанией iFop для Sputnik.Мнения. В нем приняли участие 5019 респондентов в возрасте старше 18 лет из пяти перечисленных стран.

Так чего же хотят и чего не хотят европейцы?

Достучаться до политиков

Канцлер Германии Ангела Меркель (в центре) и президент Германии Йоахим Гаук (второй справа)
© РИА Новости. Александр Вильф
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Результаты этого опроса говорят об эмоциональной возбужденности его участников, об их желании сделать что-то, чтобы показать властям свое недовольство ситуацией в своей стране и в Европе в целом, обратить внимание лидеров на необходимость перемен, считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. Миграционная проблема, состояние экономики – всё это вызывает у них тревогу и стремление подтолкнуть политиков к конкретным действиям.

Речь идет как о недовольстве национальными правительствами, так и властями Евросоюза. В то же время евробюрократы раздражают людей больше, поясняет он. В отличие от первых лет евроинтеграции, национальные интересы сегодня превалируют над общеевропейскими.

Нидерландский политик, депутат парламента Герт Вилдерс
© AP Photo/ Yves Logghe
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"Это также связано с тем, что сегодня нет таких лидеров, какие стояли у истоков объединения Европы, скажем, как Дуайт Эйзенхауэр. Например, вступая в ЕС, лидеры Польши с самого начала не скрывали, что интересы их страны для них важнее интересов всей Европы – 40-50 лет назад, в эпоху подъема евроинтеграции, так сказать не мог никто", — напоминает Алексей Портанский. Уточняя при этом, что на подъем "местнических", то есть национальных настроений оказывает влияние целый комплекс причин – в том числе Brexit.

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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У здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

Стремление европейцев поставить под сомнение необходимость пребывания той или иной страны в Европейском союзе – свидетельство категорического желания перемен, утверждает вице-президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Юрий Бялый. Он согласен, что, прежде всего, налицо недовольство властями Евросоюза.

"В политике Брюсселя европейцев раздражают две вещи. Во-первых, все более бесцеремонное его вмешательство в дела государств, продолжающих считать себя суверенными. Во-вторых, это недовольство слишком откровенным и последовательным следованием ЕС в русле американской политики, которую слишком многие в Европе считают опасной и провальной", — говорит Юрий Бялый.

Граждане европейских государств, которые высказались за проведение референдума о выходе их страны из ЕС, хотят бóльшей национальной самостоятельности, потому что не видят ничего позитивного в том стиле и в том направлении развития Европы, которые имеют место сегодня, полагает эксперт.

Здание Совета ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AFP 2016/ Emmanuel Dunand
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При этом многим из них сомнительными представляются уже даже некоторые такие ценности, которые сравнительно недавно еще казались безусловными, например, общеевропейская валюта.

"В Европе уже начали достаточно хорошо понимать, что у единой валюты есть и оборотная сторона — она делает невозможной эффективное управление собственной экономикой", — уточняет Юрий Бялый.

Блага терять никто не хочет

Сами по себе референдумы по тем или иным вопросам в Европе превратились в возможность протестного голосования, связанного, прежде всего, с проблемами самого Европейского союза, что и проявляется в опорных странах ЕС, обращает внимание президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он напоминает, что, в частности, в Италии уже  есть определенный опыт организации плебисцитов.

"Дело в том, что не всегда и не везде срабатывают выборные институты, и люди не имеют возможности влиять на политику и власть, приходя на выборы. И речь вовсе не о недостатке демократии, просто сегодня в Европе ротация чиновников не позволяет менять сам политический курс. А референдум, в отличие от выборов, обычно бывает направлен именно на смену курса, а не конкретных фигур", — говорит Дмитрий Абзалов.

Но действительно ли все те, кто желают референдума о выходе из ЕС, готовы проголосовать за то, чтобы их страна покинула Европейский союз?

"Это просто желание высказаться, донести свой голос до властей. Но если дойдет  до конкретного голосования, то, скорее всего, мало кто из жителей этих стран реально захочет расстаться с Евросоюзом", — полагает Алексей Портанский.

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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"Никто не хочет терять блага, прежде всего, социально-экономические, которые им дает членство их страны в ЕС. Общее экономическое пространство, отсутствие таможенных и пограничных преград, свободное перемещение людей и товаров, социальные гарантии – вряд ли кто-то из европейцев жаждет с этим расстаться. А вот централизованная политика, обязывающая принимать мигрантов и регулирующая степень кривизны огурцов, давно и у многих вызывает недовольство и раздражение", — уточняет Дмитрий Абзалов.

Brexit бросает тень

Флаг Великобритании в здании Европарламента в Брюсселе
© AFP 2016/ Emmanuel Dunand
Уходит по статье: особенности процедуры выхода из Евросоюза
Европейцы хотят референдумов о выходе их стран из ЕС, но при этом не хотят такого референдума, который прошел в Великобритании. Оказывается, 62% в Польше, 61% в Испании, 57% в Германии, 53% во Франции и 47% в Италии сказали, что не хотели бы, чтобы референдум в их странах был проведен по примеру британского.

"Они просто не хотят такого же результата, как в Соединенном Королевстве. Не хотят, чтобы их страна на самом деле вышла из Европейского союза", — считает Алексей Портанский. С ним полностью согласен и Юрий Бялый.

"Люди хотят получить возможность протестного голосования, но при этом опасаются экономических последствий. Поэтому они не хотят, чтобы у них получилось так же, как у британцев. Сценарий Brexit никого не устраивает, и власти Евросоюза сегодня делают всё, чтобы он получился как можно менее привлекательным", — утверждает Дмитрий Абзалов.

Мужчина с флагом ЕС на Парламентской площади Лондона, Великобритания. 25 июня 2016
© AP Photo/ Tim Ireland
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Если Великобритания покинет Евросоюз с наименьшими для себя потерями, то это может дорого обойтись Брюсселю, поясняет он. Страна, сохранившая максимум преференций в Европе, но при этом освободившаяся от необходимости платить членские взносы в ЕС, принимать мигрантов и выполнять указания европейской администрации, может послужить опасным примером для других членов континентального сообщества. И потому, убежден эксперт, Брюссель сделает всё для того, чтобы максимально жестко выдавить из Евросоюза Великобританию — то есть, "наказать" ее так, чтобы другим неповадно было.

"Если это не произойдет, то за "мягкий" сценарий завтра может проголосовать большинство стран Европейского союза", — говорит Дмитрий Абзалов.

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32 пользователя оставили 47 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • alfa-lux в ответ пользователю Людвиг Шт(показатьскрыть)
    Людвиг Шт, "В Европе не было лидеров!!!! Вальтер Штайнмайер? Ангела Меркель?"
    АТы еще Гитлера назови!
    20:23
    01.12.2016
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  • Wasilyev Vladimir в ответ пользователю Людвиг Шт(показатьскрыть)
    Людвиг Шт, Людвиг! Ну что Вы так кричите?))) Европа Вас не услышит, поскольку сама криком кричит от лжи о ДЕМОКРАТИИ И СВОБОДЕ)))))Да нет той Европы, которую Вам нарисовали в сознании)))) Меня просто напугали Ваши слова о европейских "лидерах". Вы правда этих нулей считаете лидерами? И это описывая "картину мира" Европы, где был Де Голь, Аденауэр, Шмидт, Помпиду? О Боже, что делает речевое и визуальное воздействие с людьми!Погуляйте по вечерним столицам Европы в окружении "дешёвой рабочей силы" , которая никогда не будет работать, а прибыла получать долги и измываться над теми, кто их приютил. Послушайте людей в Германии за кружкой пива, поговорите с фермерами во Франции, и они быстро выбьют из Вашей головки старомодные стереотипы о милой и благообразной беззубой старушке - Европе. Мне можете не отвечать, не люблю брани и лозунгов на сон грядущий. Всех благ, неистовый фантаст, не фантазёр))) Простите!
    00:55
    02.12.2016
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