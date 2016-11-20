Ле Пен рада, что Клинтон проиграла на выборах в США

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победа экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах в США привела бы к чудовищным последствиям для Франции, заявила в интервью на телеканале France 3 лидер французской партии Национальный фронт и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

По мнению Ле Пен, избрание Дональда Трампа президентом США является позитивной новостью для Франции как для экономики, так и в международных отношениях.

"Если бы выиграла Клинтон, последствия для Франции были бы ужасными, особенно в сфере Трансатлантической свободной зоны торговли (TAFTA)", — сказал Ле Пен, обозначив свою политику отстаивания национальных интересов народа Франции, в том числе и в сфере торговли со странами ЕС.

Кроме этого Ле Пен возложила ответственность на Клинтон и бывшего президента Николя Саркози за усиление влияния исламистов в Ливии. "Клинтон с помощью Саркози помогла исламистам властвовать в Ливии", — сказала Ле Пен, говоря о ливийском кризисе, начавшемся в 2011 году во время правления Муаммара Каддафи.

Ранее Ле Пен отмечала такие позитивные, по её мнению, политические взгляды Трампа как отказ от широкой глобализации, включая TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), прекращение международной напряженности, в том числе с Россией, прекращение военных кампаний, которые приводят к волнам миграции.