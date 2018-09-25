Амурский тигр появится на социальной карте "Приморец"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Изображение амурского тигра появится на социальной карте "Приморец". Дизайн выбрали местные жители путем онлайн-голосования, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Всего участие в онлайн-опросе приняли почти 2 тысячи человек. На выбор пользователям было представлено восемь вариантов с изображениями символов края — парусником, маяком, тиграми, морскими побережьями. Наибольшее количество голосов, 491, у варианта №8 — фотографии тигра". Автор фото — известный приморский фотограф Александр Хитров", — говорится в сообщении.

Создание социальной карты "Приморец" — инициатива врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

"Мы хотим, чтобы эта карта заменила удостоверение льготника, чтобы по ней можно было получить скидки на продукты, проезд в транспорте и медикаменты", — отметил руководитель края.

Воспользоваться картой "Приморец" уже в этом году смогут пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие льготники ‒ всего около 600 тысяч человек.