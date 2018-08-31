Котятам в Центре восстановления леопарда на Кавказе сделали первые прививки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Центре восстановления леопарда на Кавказе 28 августа провели первичную вакцинацию котят, родившихся в июне. Специально для этого в Сочи был приглашен главный ветеринарный врач Московского зоопарка, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

5 июня в Центре восстановления леопарда на Кавказе потомством обзавелись сразу две самки. Два котенка родились у Андреа и три — у Черри. Убедиться, что малышей у Черри именно три, удалось только 18 июня, когда самка перенесла двухнедельных котят из каменного грота в деревянное логово, оборудованное системой видеонаблюдения.

Специалисты осмотрели, взвесили и привили маленьких леопардов. Сама процедура вакцинации недолгая и безболезненная, но для малышей, которые до этого никогда не встречали человека, достаточно непростая, отмечают в пресс-службе. Тем не менее стресс — это важная часть программы подготовки животных к жизни в дикой природе, именно он усиливает инстинктивный страх перед человеком.

Руководитель "Центра восстановления леопарда на Кавказе" Николай Воронин отметил, что животные в хорошей форме, не имеют внешних признаков заболеваний, а их масса соответствует возрастной норме.