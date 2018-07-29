НИКУДА БЕЗ ТИГРА

В международный день тигра главной в России организации по защите большой кошки – центру «Амурский тигр» – исполняется пять лет. В честь этого небольшого, но плодотворного юбилея генеральный директор центра Сергей Арамилев рассказывает читателям спецпроекта «Экология» о проектах организации и о важности защиты самого миролюбивого хищника России – амурского тигра.
ПРАЗДНИК ТИГРА
Международный день тигра – это праздник в честь всех больших, красивых и полосатых кошек, которые в наше время обитают на территории четырнадцати стран.
Тигр – это животное, которое поменяло отношение многих стран и их руководителей к природе в целом. Охрана этого полосатого хищника – это также сохранение копытных животных, которые не могут жить без леса, и, соответственно, охрана самого леса.
Потому День тигра – это такой социально-экономический проект, заключающийся в попытке государств при активном освоении планеты соблюсти баланс между дикой природой и человеком.
И в первую очередь, если мы сохраним тигра, то мы сохраним себя и планету в целом.
Центр «Амурский тигр» к этому празднику относится с уважением. Именно в Международный день тигра было широко объявлено о возникновении нашей организации, ее целях и задачах. Мы считаем этот день своим днем рождения.
А на российском Дальнем Востоке обитают уникальные тигры – амурские, или, как их раньше называли, уссурийские.
И в их честь ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается День амурского тигра – это официальный народный праздник на Дальнем Востоке.
Основная цель праздника – формирование экологически ответственного общества, которое бы понимало, что без тигра невозможно сохранить лес и его обитателей.
На Дальнем Востоке масштабный праздник проводится во Владивостоке, но не отстают и другие города – Уссурийск, Хабаровск. Отмечают его и в поселках, например Кировке и Тернее, хоть и не так масштабно, но тоже очень душевно.
День тигра отмечался задолго до появления центра, но наша заслуга в том, что мы этот праздник вывели на немного другой уровень. Люди получают больше удовольствия за счет разнообразных культурно-массовых мероприятий, специальных шоу, развлечений для детей. Сейчас его размах таков, что городские площади Владивостока не вмещают всех желающих.
Центр «Амурский тигр» взаимодействует с реабилитационными центрами и общественными организациями, ими управляющими, осуществляя программу по реинтродукции редкого хищника. Недавно на волю были отпущены тигр Сайхан и тигрица из Лазо, самец и самка, каждый со своей трагичной судьбой.
Случай тигрицы более-менее стандартен: в полгода она осталась без матери. В таком возрасте тигренок не может догнать крупное копытное животное, убить его и съесть, поэтому тигрицу нашли обессиленной на грани между жизнью и смертью.
Населенные пункты Дальнего Востока чаще всего находятся в долинах рек. И она спустилась к такому населенному пункту в Лазовском районе Приморского края, нашла там помойку и стала питаться; добрые люди увидели тигренка, сообщили нам об этом, и опергруппа охотнадзора ее поймала.
У Сайхана более трагичная судьба – у него было сквозное огнестрельное ранение в голову. Обычно в таких случаях животное усыпляют, чтобы оно не страдало, но тут мы решили рискнуть, и, к всеобщему удивлению, Сайхан выжил. Да, у него сейчас немного перекошено лицо, но зато так его всегда можно узнать по профилю. Просто не поворачивается язык назвать лицо мордой, уж больно мы к нему все привязались. Сейчас он себя чувствует так же, как здоровый зверь.
Выпускали этих тигров тоже уникальным, так называемым мягким способом. Чтобы животные не испытывали стресса, мы построили временный вольер в лесу. До этого они жили в вольере центра реабилитации (МРОО «Центр «Тигр») в Алексеевке в Приморском крае, где их иммобилизовали и перевезли на машинах в Еврейскую автономную область, а там поместили в этот лесной вольер. У них был запас еды и воды, и они там прожили неделю, привыкали к звукам, запахам.
И выпускали их без присутствия человека. При обычном способе мы ставим транспортную клетку в лесу и открываем ее, тогда животное, скрываясь от клетки и людей, стремительно убегает в лес.
Здесь же, наоборот, они спокойно вышли, жили какое-то время за пределами вольера и внутри и потом разбежались в разные стороны, хотя мы рассчитывали, что они останутся вместе и в будущем станут семейной парой. Хочется верить, что Сайхан с подругой договорились сначала все обследовать, а потом встретиться.
Молодой самец добыл уже своего первого волка и двух кабанов, и тигрица тоже успешно поохотилась на косулю и кабана. Это означает, что они успешно освоились, для них сейчас главное держаться в отдалении от людей, что они и делают. Посмотрим, что будет с ними дальше.
Тигрица из Лазо уже зашла в пределы охотничьего участка тигрицы Филиппы, которая была выпущена годом ранее. Когда они находились вместе в реабилитационном центре, Филиппа общалась через сетку с ней и Сайханом. Это тоже такой интересный момент – тигрица из Лазо как будто ищет встречи с Филиппой. За этим тигриным треугольником мы будем с увлечением наблюдать.
До выпуска этих тигров были еще самцы Владик и Артем. Владик вообще уникальное животное, он жил достаточно долго в оживленном городе, даже между двух городов, Артема и Владивостока. Тигр практически не появлялся перед людьми, то есть был таким несоциальным тигром-призраком. После реабилитации мы увезли его на достаточно большое расстояние – 700 километров от города, использовали даже вертолет, и там его выпустили. Но это не помогло, и он вернулся к аэропорту Владивостока.
К сожалению, ошейники, которыми мы снабжаем кошек при выпуске, достаточно продвинуты технически, но батарейка не вечна, при низких температурах батареи вообще работают нестабильно, поэтому мы не всегда можем прогнозировать, сколько времени ошейник будет работать. У ошейника Владика села батарея, и мы не знаем, где сейчас он находится. Последний сигнал был в Спасском районе, опергруппа выезжала и зафиксировала его следы, то есть тигр жив-здоров. На фотоловушки он пока не попадался. Я называю его «блуждающей пулей»: где он и когда появится, непонятно. Поведение Владика находится за пределами того, что мы понимаем и знаем о тиграх.
Вот тигр Артем, у которого тоже в ошейнике перестала работать батарейка, обосновался на части Приморского края и периодически попадается на фотоловушки. Недавно его геологи сняли на мобильный телефон, поэтому у нас есть понимание, что с ним все хорошо. Он живет на территории охотничьего хозяйства.
Вообще в России на территории охотхозяйств живет 80% тигров. Честным охотхозяйствам центр «Амурский тигр» помогает кормами для копытных животных, организовывает научные исследования, предоставляет фотоловушки.
Кстати, фотоловушка сама по себе не охраняет зверя никаким образом. Есть она или нет, зверю все равно. Суть в том, что фотографии тигров меняют в первую очередь отношение людей к ним.
ТИГР – НЕ ВРАГ ЧЕЛОВЕКУ
Чтобы тигр жил в дикой природе, он должен уметь охотиться на диких животных, бояться человека и обходить стороной результаты его хозяйственной деятельности, не интересоваться домашними животными.
Если тигр не боится человека, то он обязательно его встретит. И среди ста хороших людей обязательно будет один нехороший, что печально закончится для тигра.
В реабилитационных центрах тигров не кормят мясом домашних животных. Если зверь кормился в неволе мясом коровы или свиньи, то, выйдя на свободу, он будет искать то же самое мясо. Хищник не должен рассчитывать на то, что еда у него появляется, потому что ее приносит человек, ведь все животные живут по пути наименьшего сопротивления. Если тигр привыкнет к еде от человека, то, выйдя на свободу, он сразу же пойдет к людям: «Кормите меня, я не готов ко всем этим многокилометровым марш-броскам, лучше дайте мне простого мяса». Поэтому в центрах в вольеры к тиграм запускают дистанционно живой корм – пятнистых оленей (разводят специальный олений парк), кабанчиков, иногда кроликов, которых сложно отличить от зайцев.
Наблюдение за тиграми также должно быть всегда дистанционным – для этого в помощь высокотехнологичные видеокамеры.
Если кошка приносит потомство на улице, ее котята боятся человека, царапаются, кусаются, убегают от него. Животному легко научится бояться человека, главное человеку не делать неправильных поступков.
Последний подтвержденный случай нападения тигра на человека был в 2010 году. Тогда зверь напал на рыбака, потому что ранее получил ранение от человека и стал соответственно к людям относиться.
По статистике тигр в России – одно из самых миролюбивых животных среди хищников. Это понятный и благородный зверь. Люди ошибочно считают тигров и леопардов самыми опасными на Дальнем Востоке.
ТИГРИНЫЙ СТУДОТРЯД
В нашей стране много людей, которые готовы помочь природе, заповеднику, службе надзора.
Сейчас участники студотряда «Тигр» помогают заповедникам в обустройстве экологических троп. А заповедники для студотрядов проводят различные мероприятия: показывают, как проводится учет больших кошек, проводят тренинги по нахождению в лесу.
Для поступления в отряд человек должен учиться в высшем учебном заведении, поэтому по большому счету ограничения по возрасту нет. В «тигры» могут попасть студенты только специальностей, направленность которых так или иначе связана с природой. Некоторые ребята, которые прошли наши студотряды, уже работают по специальности.
НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
Работа инспектора государственного охотничьего надзора – это очень сложная работа. Центр «Амурский тигр» поддерживает инспекторов, в частности 14 оперативных групп и две специальные группы по разрешению конфликтов между людьми и хищниками. На сегодняшний день для улучшения их работы центром с партнерами построена система кордонов – природоохранных научно-исследовательских станций.
Центр активно поддерживает заповедники и национальные парки в ареале амурского тигра. Особо охраняемые природные территории расположены далеко от больших населенных пунктов, от цивилизации, и заманить туда специалистов достаточно сложно – для этого нужно создать условия.
Мы создали систему премирования научных сотрудников и инспекторов заповедников и национальных парков, а также начали проект строительства служебного жилья. Хотя есть еще в стране и альтруисты-фанаты, которые готовы охранять природу, лишая себя всех благ цивилизации, даже жилья.
Центр активно развивает экологический туризм, потому что мы понимаем, что нужно заповедникам, национальным паркам.
Помогаем силовым структурам бороться с браконьерством, проводим экспертизы, участвуем во всех розысках, собираем информацию.
При поддержке центра развиваются образовательные программы в ДВФУ и Приморской сельхозакадемии. На базе последней существует единый исследовательский центр для вскрытия и изучения животных, в том числе тигров и леопардов, где проводятся все научные и криминалистические вскрытия. Кроме того, он используется для обучения студентов – молодых ветеринаров. Для них это хорошая база, там можно видеть, как проводятся экспертизы и исследования.
НАУЧНЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ СТАНЦИИ
Проектом создания научно-природоохранных станций занимался Центр «Амурский тигр», от и до. Разумеется, при финансовой поддержке спонсоров из ОАЭ, привлечение которых обеспечил Российский фонд прямых инвестиций. Кордоны размещались не хаотично, мы подошли серьезно к этому вопросу, провели научно-исследовательскую работу, учли изменение лесов, численность тигров, копытных животных и в итоге нашли точки, где все плохо с точки зрения состояния экосистемы и ее индикатора – амурского тигра.
Тигр – индикатор состояния природы. Почему? Потому что его проще посчитать, а копытных животных много, их посчитать сложно.
Тигры, можно сказать, также имеют свои особенности, из-за которых их никогда не будет много. Мы понимаем, что если тигр есть, значит, с природой в целом все нормально. Если тигра нет, значит, есть какие-то проблемы и с этими проблемами нужно разбираться.
Мы провели широкомасштабную научно-исследовательскую работу с привлечением ведущих ученых Российской академии наук, получили примерные места расположения. Потом обсудили с населением и специалистами, выносили на общественные советы и только после того, как пришло понимание, что это правильные места, стали возводить объекты.
Сейчас станции позволяют оперативным группам и сотрудникам охотнадзора независимо ни от кого передвигаться по ареалу тигра, останавливаться для отдыха и работы и совершать из этих станций вылазки и рейды. Таким образом, сотрудники охотнадзора находятся на станциях постоянно.
Система таких станций сейчас в стадии становления, но в будущем задача такая, чтобы на этих объектах постоянно находились оперативные группы охотнадзора, чтобы они таким образом прикрывали весь ареал амурского тигра.
Также станции используют сотрудники охотничьего надзора, которые занимаются отловом конфликтных тигров. Это спецгруппа по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками – те же инспекторы, но обладающие несколько иными знаниями. В составе такой группы обязательно есть ветеринар. Группа использует станции как базовые точки, потому что поймать тигра, у которого есть проблемы с человеком, сложно. Нельзя взять и в течение пяти минут приехать и поймать хищника. Нужно жить в лесу долгое время, отслеживать ситуацию, где происходит конфликт.
Ученые могут приезжать на эти станции, там есть все необходимое для лабораторных исследований, взятия образцов. Поэтому это все улучшит мониторинг популяции амурского тигра и в целом поможет фундаментальным исследованиям.
В Приморье сейчас построено 10 природоохранных станций, и две такие станции мы дополнительно строим в Хабаровском крае. В 2019 году запланировано строительство еще трех. В будущем у нас планы полностью охватить ареал тигра.
На самом деле возраст любой организации ни о чем не говорит – о нашем центре «Амурский тигр» говорят те дела и те действия, которые он делает.
Центру сегодня пять лет, и уже все отговорки про то, что нужно раскачаться, наметить, что делать, непозволительны. Мы планируем продолжать те проекты, развивать их в полной мере. И пятилетие центра мы отметим ударным трудом.
Стратегия движения нам понятна. Мы свою деятельность выстраиваем в соответствии с общепринятой стратегией сохранения амурского тигра в России, рассчитанной до 2022 года. Наша основная задача – объединить усилия государственных и общественных организаций в реализации этой стратегии.
К своему пятилетию мы приходим с пониманием того, что нужно сделать, чтобы человек и тигр жили в гармонии. И это возможно только при сохранении леса и правильном его использовании.
Центр «Амурский тигр» – некоммерческая организация, созданная в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Свою деятельность центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.
Беседовала Дарья Коченова
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.