НИКУДА БЕЗ ТИГРА

Международный день тигра – это праздник в честь всех больших, красивых и полосатых кошек, которые в наше время обитают на территории четырнадцати стран.

Тигр – это животное, которое поменяло отношение многих стран и их руководителей к природе в целом. Охрана этого полосатого хищника – это также сохранение копытных животных, которые не могут жить без леса, и, соответственно, охрана самого леса.

Потому День тигра – это такой социально-экономический проект, заключающийся в попытке государств при активном освоении планеты соблюсти баланс между дикой природой и человеком.