Сбитая на трассе леопардесса Килли обнаружена живой

Снимки самки леопарда под номером Leo 8F (Килли) получили сотрудники «Земли леопарда» в ходе последней проверки фотоловушек, сообщает официальный сайт АНО "Дальневосточные леопарды". Леопардесса была сбита на трассе в июле 2016 года, и до сих пор о ее судьбе ничего не было известно.

ДТП с участием редкой кошки произошло на трассе Раздольное — Хасан, пролегающей вдоль границ нацпарка. Водитель, совершивший наезд на Килли, скрылся с места ДТП. О происшествии сотрудникам нацпарка сообщили неравнодушные очевидцы.

После аварии леопардесса некоторое время неподвижно лежала на дороге, а затем пришла в себя и скрылась в лесу. Поиски не принесли результатов, а оценить характер полученных животным травм по фотографиям очевидцев было невозможно.

Килли не фиксировалась автоматическими камерами весь год, но в конце 2017 года — ученые обнаружили снимки пострадавшей кошки. Специалисты идентифицировали хищницу по индивидуальному рисунку пятен. На фото Килли выглядит здоровой, от ран не осталось и следа.

"Несмотря на то что популяция дальневосточного леопарда растет, численность этих пятнистых хищников до сих пор является крайне низкой. Потеря даже одной особи — угроза для популяции. Поэтому обнаружение Килли живой и невредимой стало для нас настоящей сенсацией, одним из главных открытий этого года", — сказала директор ФГБУ "Земля леопарда" Татьяна Барановская.

Сегодня Килли около четырех лет. Своё имя хищница получила от почетного члена Международного олимпийского комитета, известного французского спортсмена Жан-Клода Килли. Трехкратный олимпийский чемпион стал Хранителем леопарда в 2014 году. Килли — дочка самки по имени Нерусса.