Донской: выпуск леопардов в дикую природу Кавказа продолжится в 2018 году

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Переднеазиатских леопардов, выращенных в питомнике Сочинского национального парка, продолжат выпускать в дикую природу Кавказа в 2018 году, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на полях выставки-форума "Экотех".

"Программа по восстановлению популяции леопардов идет. Помимо выпущенных в 2016 году трех хищников – Ахуна, Виктории и Килли, – мы планируем следующий выпуск в 2018 году. Но это будет зависеть только от состояния самих животных, насколько они готовы к дикой среде", – отметил Донской.

По словам министра, на данный момент в центре восстановления леопарда в Сочи находятся 12 котят. Специалисты следят за их состоянием и степенью подготовки к самостоятельной жизни.

"Было 16, но четырех мы отдали по обмену в ассоциацию зоопарков в связи с тем, что они не готовы к выпуску, к дикой природе. Остальных особей уже специалисты оценят, готовы ли наши кошки к дикой природе", – заключил Донской.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована Владимиром Путиным в 2009 году. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).