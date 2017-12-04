В Китае представили российский опыт сохранения снежного барса и аргали

С докладом об опыте Алтайского заповедника в сохранении снежного барса и аргали в Институте зоологии Академии наук выступил старший научный сотрудник Сергей Спицын, сообщается на портале "Заповедная Россия".

Выступление состоялось в рамках международного симпозиума по трансграничному взаимодействию в целях сохранения и рационального использования дикой природы Китая и Монголии. С российской стороны мероприятие прошло при поддержке Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук.

Участники симпозиума описали, как обстоят дела с сохранением и изучением редких видов млекопитающих в их странах. Прежде всего речь шла об амурском тигре, дальневосточном леопарде, снежном барсе, алтайском горном баране (аргали) и дзерене. Это виды, популяции которых имеют трансграничный статус, и их благополучие и выживание зависит от совместных усилий всех стран, на территории которых они обитают.

В докладе Сергей Спицын рассказал о роли, которую играет Алтайский государственный природный биосферный заповедник в сохранении и изучении аргали и снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе, в трансграничной зоне России и Монголии: участии в программах мониторинга этих видов, организации и проведении природоохранных рейдов, подготовке кадров и работе с добровольцами и местными жителями, а также об удачном опыте международного сотрудничества с монгольскими коллегами.

Ученый рассказал и об озабоченности администрации заповедника положением дел с охраной группировок аргали и снежного барса на хребте Чихачева: ключевые группировки аргали и снежного барса в этом месте со стороны Республики Алтай практически не защищены.

По мнению администрации Алтайского заповедника, оптимальным решением может стать создание буферной зоны Алтайского заповедника на хребте Чихачева. Статус буферной (охранной) зоны не предполагает изъятия земель и не ущемит права местных скотоводов, но может создать серьезные трудности браконьерам. Алтайский заповедник обладает значительным штатом профессионально подготовленных и мотивированных инспекторов охраны, обеспеченных современной техникой и снаряжением. С созданием охранной зоны Алтайского заповедника на хребте Чихачева появится международная (трансграничная) ООПТ, что позволит более эффективно реализовывать природоохранные проекты и проводить совместные научные исследования.