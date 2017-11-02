Тигр Владик неожиданно изменил маршрут

"Точное местоположение Владика мы не раскрываем по понятным причинам", — сказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Пока непонятно, почему тигр неожиданно изменил свое направление", — заявил директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.
Хищник по-прежнему сторонится людей и прокладывает маршрут в обход населенных пунктов.
Год назад тигр по кличке Владик был отловлен группой по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края во Владивостоке и после курса реабилитации в МРОО "Центр "Тигр" выпущен в национальном парке "Бикин". Однако, проделав внушительный путь (порядка 700 километров), животное вернулось на юго-запад Приморского края.