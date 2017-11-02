Тигр Владик неожиданно изменил маршрут

Тигр Владик закончил передвижение по прямой на юго-западе Приморского края и пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня, сообщается на официальном сайте центра "Амурский тигр".

"Точное местоположение Владика мы не раскрываем по понятным причинам", — сказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Наблюдение за Владиком ведется с помощью ошейника с GPS-модулем, который надели на тигра при выпуске в дикую природу. Сейчас передатчик работает в режиме более частой подачи сигнала, чтобы отслеживать и контролировать передвижения тигра досконально.

"Пока непонятно, почему тигр неожиданно изменил свое направление", — заявил директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Хищник по-прежнему сторонится людей и прокладывает маршрут в обход населенных пунктов.

Год назад тигр по кличке Владик был отловлен группой по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края во Владивостоке и после курса реабилитации в МРОО "Центр "Тигр" выпущен в национальном парке "Бикин". Однако, проделав внушительный путь (порядка 700 километров), животное вернулось на юго-запад Приморского края.