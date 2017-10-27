Дикие кошки России
Амурский тигр
© ПРОО "Центр "Тигр"
13:4727.10.2017
(обновлено: 13:53 27.10.2017)
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Тигр Владик прошел через все Приморье по пути домой

Тигр по кличке Владик был выпущен в дикую природу в мае этого года после курса реабилитации, сообщается на сайте центра "Амурский тигр".

Тигр. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Гулявшего по Владивостоку тигра Владика выпустили в нацпарке "Бикин"
Тигр по кличке Владик был выпущен в дикую природу в мае этого года после курса реабилитации, сообщается на сайте центра "Амурский тигр".

Хищника выпустили на территорию национального парка "Бикин", откуда он отправился дальше через все Приморье. Сейчас тигр находится на юго-западе края.

Специалисты наблюдали за Владиком с помощью GPS-модуля, которым оснастили его ошейник, когда выпускали в дикую природу.

"Владик проделал огромный путь. И все это время мы наблюдали за ним сначала через спутник, а потом и физически. Для этого была сформирована группа, в которую вошли сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края, центра "Амурский тигр" и МРОО "Центр "Тигр", — отметил директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Тигр передвигается с севера на юго-запад Приморского края.

"Куда все же движется хищник, пока загадка, но время покажет", — сказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По данным "Амурского тигра", есть вероятность, что хищник движется в направлении своего дома — нового, уже постоянного ареала.
Специалисты отмечают, что на всем маршруте хищник был осторожен и уважительно относился к человеку, старательно обходил населенные пункты и не нападал на домашних животных.

Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Путь тигра: истории о жизни хищников и их отношениях с человеком

"История Владика подтверждает, что мы еще многое не знаем о тиграх. Мы все очень сильно переживали за его судьбу, но сейчас, вероятнее всего, он оказался там, куда стремился. Очень надеюсь, что он найдет свой дом и у него все будет хорошо. Примечательно, что все службы, которые отслеживали перемещение хищника, работали профессионально и слаженно, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОкрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Окрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Сила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.
© РИА Новости / Виталий АньковМеста обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Места обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.
© РИА Новости / Виталий АньковДлина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Длина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.
© РИА Новости / Виталий АньковОбласть обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.
© РИА Новости / Виталий АньковТигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.
© РИА Новости / Александр КряжевСвоё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Своё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.
© РИА Новости / Александр КряжевСостояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Состояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.
© РИА Новости / Александр КряжевАмурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Амурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.
© РИА Новости / Виталий АньковУссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Уссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
© РИА Новости / Виталий АньковЕсли тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Если тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.
© РИА Новости / Виталий АньковТигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.
© РИА Новости / Виталий АньковСкоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Скоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.
© РИА Новости / Виталий АньковКаждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Каждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.
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