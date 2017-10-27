Тигр Владик прошел через все Приморье по пути домой

Тигр по кличке Владик был выпущен в дикую природу в мае этого года после курса реабилитации, сообщается на сайте центра "Амурский тигр".

Тигр по кличке Владик был выпущен в дикую природу в мае этого года после курса реабилитации, сообщается на сайте центра "Амурский тигр".

Хищника выпустили на территорию национального парка "Бикин", откуда он отправился дальше через все Приморье. Сейчас тигр находится на юго-западе края.

Специалисты наблюдали за Владиком с помощью GPS-модуля, которым оснастили его ошейник, когда выпускали в дикую природу.

"Владик проделал огромный путь. И все это время мы наблюдали за ним сначала через спутник, а потом и физически. Для этого была сформирована группа, в которую вошли сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края, центра "Амурский тигр" и МРОО "Центр "Тигр", — отметил директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Тигр передвигается с севера на юго-запад Приморского края.

"Куда все же движется хищник, пока загадка, но время покажет", — сказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По данным "Амурского тигра", есть вероятность, что хищник движется в направлении своего дома — нового, уже постоянного ареала.

Специалисты отмечают, что на всем маршруте хищник был осторожен и уважительно относился к человеку, старательно обходил населенные пункты и не нападал на домашних животных.

"История Владика подтверждает, что мы еще многое не знаем о тиграх. Мы все очень сильно переживали за его судьбу, но сейчас, вероятнее всего, он оказался там, куда стремился. Очень надеюсь, что он найдет свой дом и у него все будет хорошо. Примечательно, что все службы, которые отслеживали перемещение хищника, работали профессионально и слаженно, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.