Амурский тигр − одна из самых больших кошек в мире. Вес уссурийского хищника может достигать 400 килограммов, а длина тела – 2 метров. Такой крупный зверь на самом деле беззащитен: он сталкивается с браконьерами, страдает от антропогенных воздействий, но и нередко просит помощи у человека.
Несмотря на то что повстречаться с этим диким зверем человек может только на Дальнем Востоке, а сам хищник – животное скрытное, места обитания тигра все-таки пересекаются с населенными пунктами, большие кошки нередко взаимодействуют с людьми.
В 40-х годах XX века численность этих красивых кошек в регионе достигла минимума – всего 40 особей. К счастью, государство вовремя услышало зоозащитные организации, и в 2008 году была создана специальная программа по изучению и охране амурского тигра, к работе подключили ведущих ученых и профильных специалистов.
С помощью современных технологий ученые отслеживают передвижения и судьбу столкнувшихся с человеком тигров. О самых ярких и интересных историях редакция проекта «Год экологии» хотела бы напомнить читателям в День амурского тигра.
Чудесное спасение
Если для взрослого тигра главную опасность представляют люди, то для тигренка опасно все вокруг. От холодных зим и нападения других зверей его защитит только мама. Но когда ее нет, малыш становится беззащитным и шансы на выживание у него очень невелики. Тогда от гибели может спасти только человек.
В январе 2017 года на севере Приморья, в Пожарском районе, был найден тигренок с огнестрельным ранением. На тот момент ему было около 5–7 месяцев, он еще находился под опекой мамы-тигрицы. Тигренок был достаточно упитан – явно не беспризорник, отбившийся от родительницы. Позже она придет на место происшествия, где человек выстрелил в ее детеныша, но уже не найдет малыша.
На помощь котенку пришли тоже люди: специалисты Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр») в селе Алексеевка оказали ему первую помощь.
25 января провели операцию, основная задача – восстановить целостность лицевой части черепа (носовые кости и кости верхней части), а также зрительную функцию глаза, который сильно пострадал в результате ранения.
Тигренок получил имя Сайхан и сейчас живет в центре реабилитации, растет, учится охотиться, скрадывая проворных кабанчиков и следя за добычей в оба здоровых глаза. Раны на морде зажили.
У кота открылся второй глаз. Его как подменили. Все сожрал, перебил все чашки, изорвал все простыни. Никогда меня так не радовала перебитая посуда, – рассказал директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
К сожалению, случай Сайхана не уникален. На Дальнем Востоке нередко встречаются тигрята, заблудившиеся, потерявшиеся или потерявшие маму. Сейчас с Сайханом живет тигрица Лазовка, отловленная в районе поселка Лазо (Приморский край) 16 декабря 2016 года.
Пятимесячная тигрица две недели бродила одна у населенного пункта – искала еду на свалке. В отличие от Сайхана, Лазовка, по-видимому, потеряла мать, и добывать пищу ей пришлось самой – задача практически невозможная для тигренка-сироты, не успевшего перенять от взрослой тигрицы азы охотничьего мастерства. Кроме того, у Лазовки была повреждена лапа.
Обучаться охотничьим навыкам тигрята начинают только в полгода, до этого они целиком и полностью зависят от матери. По достижении одного года малыши могут попробовать себя в самостоятельной охоте, ловить крупную добычу в одиночку тигры начинают к двум годам. Немудрено, что осиротевшие тигрята обречены, если человек не придет им на помощь.
Сайхану и Лазовке повезло. Они успешно прошли лечение и карантин и сейчас живут в одном просторном вольере – это обычная практика в реабилитационных центрах по всему миру.
В дикой природе обычно у молодых хищников есть братья и сестры, они общаются с другими тигрятами. Сотрудники центра следят за подопечными и радуются их успехам в охоте: недавно тигрята вместе завалили оленя. Животные практически все делают вместе, что очень необычно для тигров.
Специалисты надеются, что весной 2018 года подопечные центра смогут вернуться в дикую природу.
Дорога домой
Спасение – это лишь первая ступень к возвращению тигра в дикую природу. Перед тем как выйти на волю, животное должно пройти курс реабилитации, который включает в себя не только медицинское вмешательство, но и помощь в приобретении навыков и налаживании контактов с другими особями.
В декабре 2015 года истощенная пятимесячная тигрица пришла к людям в поисках пищи. Местные собаки чуть не разорвали ее, но жители села Филипповка, в честь которого позднее и была названа хищница, успели вовремя связаться с сотрудниками национального парка «Земля леопарда». Специалисты прибыли на место и успели спасти животное.
Филиппу отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в поселке Алексеевка. Ей провели плановый медико-биологический осмотр, в ходе которого специалисты оценили общее состояние, произвели необходимые замеры и взяли анализ крови.
На основании полученных данных Филиппе сделали паспорт, который при необходимости поможет отличить ее от других особей.
Во время пребывания в центре юная тигрица не только быстро пошла на поправку, но и подружилась с другим тигренком – Владиком, также попавшим в беду и спасенным людьми.
Хищника обнаружили во Владивостоке. Сотрудникам охотничьего надзора Приморского края пришлось два дня выслеживать зверя, прежде чем они смогли его поймать. После этого Владика отвезли в центр, где уже находилась Филиппа.
Благодаря этим двум животным специалисты смогли вживую увидеть, как у тигров формируются социальные связи. На то, чтобы между самцом и самкой установился контакт, ушло два месяца. Сначала хищница придерживалась дистанции, но потом отважилась и начала подходить к соседу по вольеру все ближе и ближе, пока они не подружились. После этого животные начали гулять и играть вместе. Отмечается, что они никогда не проявляли друг к другу агрессии, лишь случайно во время игры.
Взаимодействие с другим тигром оказалось очень важно для Филиппы, так как она рано осталась одна и не смогла получить полноценное воспитание в семье.
Они не успели привыкнуть к людям, что очень важно, особенно для Владика, которого всегда тянуло к населенным пунктам, а также приобрели необходимые навыки охоты и выслеживания добычи.
В связи с этим места для выпуска тигров подбирали с учетом максимальной удаленности от городов и поселений. После того как животные прошли полный курс реабилитации, пути друзей разошлись: Филиппу отправили в заказник «Дичун» в Еврейской автономной области, а Владика – в национальный парк «Бикин» в Приморском крае. Передвижения обоих животных отслеживают с помощью GPS-навигаторов, встроенных в ошейники, и фото- и видеоловушек, расставленных по всей территории заказника и нацпарка.
После выпуска в апреле тигрица начала обследовать окрестности, выбирая постоянное и комфортное место обитания. Каждые семь-десять дней ученые наблюдают «кластеры» Филиппы, то есть длительное пребывание на одном месте. Специалисты надеются, что самка обустроится в ближайшее время и приступит к созданию семьи, увеличив существующую в регионе группировку амурских тигров.
А Владик после выпуска уже успел обустроиться в нацпарке и даже несколько раз переплыл реку Бикин и поймал лося. Исследуя территорию, хищник иногда поднимается на высоту 700 метров над уровнем моря. Он все еще держится на большом расстоянии от людей и вряд ли когда-нибудь будет приближаться к населенным пунктам. В ближайшем будущем Владик станет главным символом национального парка «Бикин» и даже «заведет» свой собственный блог.
Любовь после неволи
Амурский тигр – одиночка по природе, как и большинство кошачьих. Он придерживается определенного участка обитания, который закрепляет за собой. Но иногда тигр вынужден совершать переходы. Оказывается, не только поиск пищи заставляет этих кошачьих хищников передвигаться на большие расстояния. Бывает, что они идут по зову сердца. Именно такая история случилась с двумя тиграми − Борисом и Светлой, которые вновь нашли друг друга, несмотря на расстояние.
Чаще всего инициатором «отношений» является тигрица. Именно она ищет себе спутника на территории обитания, которая может достигать 300 квадратных километров.
Во время брачных отношений тигры держатся вместе, самец оберегает возлюбленную от посягательств конкурентов. Но после зачатия тигр покидает ее и приступает к поискам новой партнерши для продолжения рода
Боря и Светлая потеряли родителей в самом детстве, но, к счастью, были спасены людьми в дальневосточной тайге в 2013 году. Животных взял на воспитание Центр реабилитации тигров в Приморье, и на протяжении двух лет их готовили к возвращению в естественные условия.
Так, в 2014 году Светлую выпустили в леса заказника «Журавлиный» в ЕАО, а Борю — в Амурской области. Спустя год ученые объявили, что адаптация каждого из тигров в дикой природе прошла успешно и они стали настоящими хищниками. А еще через полгода Боря преодолел почти 500 километров и добрался до «Журавлиного», чтобы вновь встретиться со Светлой.
И вот уже второй год тигры живут вместе. Животные сформировали свой устойчивый участок обитания и вместе охотятся на кабанов, изюбрей, медведей и лосей.
Это уникальный случай для амурских тигров, выпущенных в дикую природу: несмотря на то что животных разделяли сотни километров, они вновь нашли друг друга, создали крепкую пару, отношения которой длятся уже не один брачный период. Но главное событие, которое произошло в семейной жизни Бори и Светлой, – рождение детенышей: в мае 2017 года, спустя три года после курса реабилитации, воссоединившиеся хищники дали здоровое потомство.
Полосатое материнство
Рост популяции амурского тигра связан также с благополучной ситуацией в местах обитания хищника. Хорошие «жилищные» условия увеличивают и число котят в выводках.
В 2016 году автоматические камеры в Лазовском заповеднике зафиксировали тигрицу Марину с четырьмя малышами, а весной 2017 года на территории того же резервата была замечена молодая самка с четырьмя котятами. Что примечательно, в обоих случаях недалеко от мам с детенышами обитали самцы − ученые предполагают, что это отцы котят. Раньше считалось, что тигры-папы не принимают участия в воспитании потомства.
«С появлением фотоловушек мы зафиксировали, что тигры-отцы общаются со своим семейством через запаховые метки и при визуальном контакте. И тигрята тоже знают своего отца, они реагируют на метки, которые оставляет их папа-тигр на деревьях. Мы наблюдали, как тигрята возбужденно «читали» такое послание от своего отца», — рассказал директор Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимир Арамилев.
Одним из самых «тигриных» является нацпарк «Земля леопарда». В 2016 году на его территории с помощью фотоловушек и исследований ученых было зафиксировано не менее 22 взрослых тигров и 7 котят.
На снимках с автоматических камер хорошо видно, что обстановка для проживания полосатых благоприятная.
Летом 2017 года тигриное семейство – мама и двое котят в возрасте 4–5 месяцев – продемонстрировало ученым эпизод из своей жизни. Тигрица под номером T 7F пыталась отдохнуть после ночной охоты, но потомство не давало ей этого сделать, постоянно тревожа игрой.
Перед нами – демонстрация комфортного поведения счастливых зверей, для которых в лесах национального парка достаточно еды, и даже у тигрицы есть время поиграть со своими детьми,– отметила научный сотрудник «Земли леопарда» Екатерина Блидченко.
Это уже не первый выводок, который самка предпочитает растить на «леопардовых» землях. В 2014 году она воспитывала трех котят, каждый из которых благополучно достиг половозрелого возраста.
Но первые снимки многодетных тигриных семейств ученые получили еще в 2011 году, когда тигрица Серьга попалась на фотоловушку к югу от Уссурийского заповедника с тремя котятами. Сейчас самка вновь вернулась в эти места, и специалисты предполагают, что она готовится принести потомство.
«За три месяца в этом углу мы зафиксировали шесть ее проходов. В этом юго-западном углу заповедника она обычно приносила выводки, поэтому мы предполагаем, что она собирается принести новое потомство», – отметил Сергей Найденко, исполняющий обязанности заместителя директора ИПЭЭ РАН по науке.
«За три месяца в этом углу мы зафиксировали шесть ее проходов. В этом юго-западном углу заповедника она обычно приносила выводки, поэтому мы предполагаем, что она собирается принести новое потомство», – отметил Сергей Найденко, исполняющий обязанности заместителя директора ИПЭЭ РАН по науке.
23–24 сентября на Дальнем Востоке и по всему миру отмечается День амурского тигра. Он проводится ежегодно с 2000 года, и президент России Владимир Путин назвал его самым ярким экологическим праздником страны. Государственными и природоохранными организациями проводятся и другие мероприятия с целью обратить внимание общества на необходимость защиты и сохранения такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.
Согласно данным автономной некоммерческой организации «Центр «Амурский тигр», масштабный учет хищника в 2015 году показал, что больших кошек на Дальнем Востоке осталось около 540 особей. Основной задачей центра является достижение к 2020 году показателя в 700 особей. Такая цифра будет комфортна для совместного проживания и тигра, и человека.
Специалисты, занимающиеся непосредственно защитой и охраной тигра, – ученые РАН и других научных организаций, специалисты-зоологи реабилитационных центров, сотрудники особо охраняемых природных территорий, охотничьи инспекторы, служащие вооруженных сил – делают все возможное, чтобы в будущем больших и редких кошек в дикой природе стало больше, чем в зоопарках.
Но до сих пор угроза исчезновения сильной и красивой кошки слишком реальна.
Каждый неравнодушный может присоединиться к этому благому делу и внести свой вклад, проникнувшись проблемой сохранения тигра и в целом заботясь о природе, животных и окружающем мире.
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