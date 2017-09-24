Несмотря на то что повстречаться с этим диким зверем человек может только на Дальнем Востоке, а сам хищник – животное скрытное, места обитания тигра все-таки пересекаются с населенными пунктами, большие кошки нередко взаимодействуют с людьми.

В 40-х годах XX века численность этих красивых кошек в регионе достигла минимума – всего 40 особей. К счастью, государство вовремя услышало зоозащитные организации, и в 2008 году была создана специальная программа по изучению и охране амурского тигра, к работе подключили ведущих ученых и профильных специалистов.

С помощью современных технологий ученые отслеживают передвижения и судьбу столкнувшихся с человеком тигров. О самых ярких и интересных историях редакция проекта «Год экологии» хотела бы напомнить читателям в День амурского тигра.