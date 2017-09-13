Выставка "Россия заповедная" открылась в аэропорту Внуково

13 сентября в московском аэропорту Внуково открылась фотовыставка "Россия заповедная", посвящённая Году экологии и проектам по сохранению редких кошек Дальнего Востока.

В экспозиции представлены фотографии дальневосточных пейзажей, тигра и леопарда, а также снимки самолётов авиакомпании "Россия", сообщает официальный сайт "Дальневосточные леопарды".

"Я искренне надеюсь на то, что данная фотовыставка будет <…> хорошим стимулом к развитию экологического туризма, чтобы люди нашей страны посетили заповедники, слетали посмотрели другие регионы России", — сказал заместитель директора центрального бюро информации Минприроды Валентин Мингалёв на торжественном открытии выставки.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам авиакомпании "Россия" Александр Ческидов отметил, что фотовыставка является продолжением проектов авиакомпании по поддержке краснокнижных кошек — парк "России" включает самолёты "тигролёт" (Boeing 747-400) и "леолёт" (Boeing 777-300) с изображениями дальневосточных кошек.

"Оба самолёта пользуются огромной популярностью у пассажиров и фотолюбителей, их везде фотографируют. <…> Фотографы и споттеры-любители устраивают настоящую фотоохоту. Подчёркиваю — именно фотоохоту. На выставке "Россия заповедная" вот как раз представлены отдельные фотошедевры", — рассказал Александр Ческидов.

"Вот вы видите: такой необычный проект, когда самолёт вдруг приобретает мордочку животного — тигра, леопарда. Мы сейчас в кулуарах спорили, кто красивее. Красивы и те и другие. И те и другие нуждаются в защите", — отметила генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало.

Она поблагодарила авиакомпанию "Россия" и аэропорт Внуково за поддержку проекта по сохранению дальневосточного леопарда и выразила надежду, что в будущем редких кошек в дикой природе будет больше, чем в зоопарках.

"Леолёт" — совместный проект АНО "Дальневосточные леопарды" и авиакомпании "Россия". Самолёт Boing 777-300 в компоновке 373 кресла летает в 10 городов России и зарубежья. Первый рейс пятнистый самолёт совершил 2 марта 2017 года по маршруту Москва — Владивосток.

Выставка организована по инициативе Минприроды России при поддержке международного аэропорта Внуково и авиакомпании "Россия".