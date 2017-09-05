Российские футбольные клубы возьмут под охрану манула и кречета

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило российским футбольным клубам взять под опеку краснокнижных животных. "Зенит", например, мог бы помочь в охране манула, а "Спартак" — кречета, сообщил глава ведомства Сергей Донской в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

"У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов. Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи и для охраны которых не хватает средств. Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку", — сказал Донской.

© РИА Новости, Инфографика . Анастасия Кончаковская, Алина Курамшина Знакомьтесь: манул

Манул — редкий хищник, который обитает в районах Центральной Азии, от Каспийского моря до Забайкалья, в Западном Китае, Монголии, Тибете, Афганистане. Мех у дикого кота густой и пушистый, буровато-желтый, на задней половине туловища и на хвосте темные поперечные полосы. Численность животного сокращается из-за браконьеров и уничтожения мест обитания. В России, в том числе на юго-востоке Забайкалья, находится самый северный ареал этого животного.

Кречет — самый крупный из соколов. Они высоко ценятся в качестве охотничьих птиц и занесены в Красную книгу России, так как их популяция сокращается.