На форуме по сохранению снежного барса принята итоговая декларация

Участники международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, который прошел 25 августа в Бишкеке, приняли итоговую декларацию и концепцию регионального адаптационного проекта по защите данного вида животных, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Новая декларация будет способствовать совершенствованию системы контроля соблюдения мер по охране снежного барса и пропаганде гуманного отношения к нему в его ареалах, говорится в сообщении.

Форумы по сохранению снежного барса проводятся с 2013 года. Цель мероприятия — привлечь внимание мировой общественности к угрозе исчезновения снежного барса, согласовать кардинальные шаги по сохранению популяции этого животного и обсудить проблемы защиты его ареалов на международном и национальном уровнях.

В 2017 году в форуме приняли участие главы и представители 12 стран, на территории которых обитает снежный барс.