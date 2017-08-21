В парке "Красная Пресня" пройдет "День леопарда"

27 августа в московском парке "Красная Пресня" пройдет экологический фестиваль "День леопарда", посвященный самой редкой крупной кошке планеты, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Цель мероприятия — рассказать посетителям об ответственном отношении к природе на примере восстановления популяции пятнистого хищника.

Гостей парка в этот день ждет насыщенная программа и развлечения на любой вкус. На площадке "Логово леопарда" можно будет послушать лекции и посмотреть фильмы, в том числе документальную картину о необычной судьбе пострадавшего в браконьерском капкане леопарда Николая (Leo 80M).

Также на фестивале будет работать площадка "Спортивный леопард", где желающие смогут принять участие в мастер-классах по баскетболу 3х3, бейсболу, скейтбордингу, воркауту и почувствовать себя настоящим леопардом на скалодроме.

На площадке "Заповедная школа" гости узнают о волонтерстве в заповедниках, экологической безопасности и экотуризме, а также поучаствуют в опросах и викторинах. Для самых юных гостей праздника будет работать детская зона с экологическими уроками, мастер-классами, квестом "По следам леопардов", аквагримом и мультстудией.

Кроме того, у посетителей "Дня леопарда" будет уникальная возможность подарить имя редкой кошке. Этот главный приз получит победитель квеста "Земля леопарда".

В рамках праздника пройдет модный показ одежды из натуральных тканей и переработанных материалов. Также на фестивале будут работать экомастерские и экомаркет с натуральными продуктами и косметикой.

Культурная программа фестиваля включает концерт танцевальных и музыкальных коллективов ("ОдноНо", Sati Ethnica & Ildar Giridhar, Арсений Бородин, "Интонация", "АлоэВера" и другие), выставку фотографий дальневосточных леопардов. В зоне арт-объектов можно будет увидеть скульптуры хищников, выполненные из вторсырья (пластика, покрышек, металлолома, бутылок).

Мероприятие начнется в 12.00, вход свободный.