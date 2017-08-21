В парке "Красная Пресня" пройдет "День леопарда"

Цель мероприятия — рассказать посетителям об ответственном отношении к природе на примере восстановления популяции пятнистого хищника.
Также на фестивале будет работать площадка "Спортивный леопард", где желающие смогут принять участие в мастер-классах по баскетболу 3х3, бейсболу, скейтбордингу, воркауту и почувствовать себя настоящим леопардом на скалодроме.
На площадке "Заповедная школа" гости узнают о волонтерстве в заповедниках, экологической безопасности и экотуризме, а также поучаствуют в опросах и викторинах. Для самых юных гостей праздника будет работать детская зона с экологическими уроками, мастер-классами, квестом "По следам леопардов", аквагримом и мультстудией.
Кроме того, у посетителей "Дня леопарда" будет уникальная возможность подарить имя редкой кошке. Этот главный приз получит победитель квеста "Земля леопарда".
В рамках праздника пройдет модный показ одежды из натуральных тканей и переработанных материалов. Также на фестивале будут работать экомастерские и экомаркет с натуральными продуктами и косметикой.
Культурная программа фестиваля включает концерт танцевальных и музыкальных коллективов ("ОдноНо", Sati Ethnica & Ildar Giridhar, Арсений Бородин, "Интонация", "АлоэВера" и другие), выставку фотографий дальневосточных леопардов. В зоне арт-объектов можно будет увидеть скульптуры хищников, выполненные из вторсырья (пластика, покрышек, металлолома, бутылок).
Мероприятие начнется в 12.00, вход свободный.