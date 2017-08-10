Дикие кошки России
Граффити с леопардом украсил видовую площадку над Золотым мостом
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
11:0010.08.2017
(обновлено: 11:02 10.08.2017)
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Изображение леопарда появилось на видовой площадке во Владивостоке

На самой высокой точки исторического центра Владивостока — сопки Орлиное гнездо — появились граффити с дальневосточным леопардом, об этом сообщает официальный сайт АНО "Дальневосточные леопарды". Изображение самой редкой крупной кошки планеты создал южноафриканский художник-граффитист Sonny в рамках всемирной акции в защиту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов "До костей" (To The Bone).

Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дальневосточный леопард
Проект организован художником совместно с Международным фондом защиты животных (IFAW). Во Владивостоке акция прошла совместно с АНО "Дальневосточные леопарды", Дальневосточным федеральным университетом и при поддержке ФГБУ "Земля леопарда".

Автор отмечает, что организаторам удалось выбрать для леопарда идеальное место: расположенная на сопке Орлиное гнездо видовая площадка очень популярна среди местных жителей и туристов, а сам леопард будет хорошо виден даже с Золотого моста.

"Создание рисунка в Приморье подарило мне невероятный опыт, особенно потому, что я смог посетить национальный парк "Земля леопарда" и лично познакомиться с успешной работой по сохранению этих красивых животных. Я надеюсь, что эта фреска вдохновит людей на поддержку дела охраны природы. Изображение занимает стену размером около 250 квадратных метров и содержит более 200 различных цветовых оттенков. Это уже четвертая работа в рамках моего проекта "До костей" (To The Bone), который на сегодняшний день включает в себя рисунки на улицах Йоханнесбурга, Нью-Йорка и Торонто", — отметил Sonny.

Директор ФГБУ "Земля леопарда" Татьяна Барановская отметила, что расположение граффити с пятнистым хищником символично: леопард смотрит на запад, где всего в 20 километрах на другом берегу Амурского залива расположен национальный парк "Земля леопарда".

"Здесь живут собратья этого зверя, прекрасные, но, к сожалению, очень редкие кошки. Дать леопардам исчезнуть — значит, потерять часть своей культуры, потерять свою гордость. Уверена, что этот сидящий на вершине сопки леопард станет не только украшением Владивостока, но и напоминанием всем людям о необходимости бережного отношения к природе, призывом изменить своё отношение к животным и растениям", — подчеркнула Татьяна Барановская.

Уникальные фрески Sonny уже украшают стены зданий по всему миру. Владивосток стал первым городом России, где появилась работа художника.

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© МИА Россия Сегодня 2017
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