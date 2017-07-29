Жизнь в полоску: интересные факты об амурском тигре

29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции хищника.

В преддверии большого праздника большой кошки — Международного дня тигра — мы поговорили с одним из главных тигриных экспертов, ведущим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, доктором биологических наук Сергеем Валериевичем Найденко об итогах года и планах работы по сохранению амурского тигра в России.

— Сергей Валериевич, расскажите, пожалуйста, об основных особенностях амурского тигра.

— Тигр — самый крупный представитель семейства кошачьих наряду со львом. При этом один из самых крупных подвидов тигра — амурский. Мы ловили животных весом 212 килограммов, но у взрослого самца вес может достигать и 250 килограммов.

Также амурский тигр — единственный из сохранившихся шести подвидов, который переживает холодные зимы, поэтому у него самый длинный и густой мех.

У нашего хищника по сравнению с группировками тигров в других странах достаточно цельная территория. Например, в Индии, где живет около двух тысяч тигров, они сосредотачиваются маленькими группировками на отдельных небольших изолированных участках. У нас же вся группировка, которая составляет до 500 особей, единая и живет на очень большой территории — в Приморском крае, на юге Хабаровского края.

Еще один момент — это низкое генетическое разнообразие амурских тигров. Этому есть два объяснения. Первое — то, что в 1940-е годы численность популяции тигра была очень невысокой и, по некоторым оценкам, могла составлять буквально 30-40 особей, но потом начала восстанавливаться.

В биологии это называется эффектом бутылочного горлышка, когда численность снизилась до некоторого количества животных и генетическое разнообразие тоже снизилось, а потом, когда из этих "основателей" выросла большая популяция, все равно генетическое разнообразие осталось на том же уровне.

Второй аспект — очень интересная гипотеза, предложенная американским ученым Карлосом Дрисколлом в 2010 году. Он предположил, что амурский тигр генетически очень близок к туранскому тигру, который жил на территории Советского Союза. Согласно идее Дрисколла, туранские тигры расселились из Средней Азии постепенно в сторону Дальнего Востока. А таких расселяющихся особей изначально было мало, и генетическое разнообразие также было низким.

— Теперь о Вашей работе. Какие исследования проводились в этом году?

— В этом году мы проводили учет амурского тигра в Уссурийском заповеднике. Ежегодный мониторинг численности, то есть подсчет, сколько животных обитает в заповеднике, — неотъемлемая часть специальной Программы по изучению амурского тигра на российском Дальнем Востоке, которую проводит Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук.

Исследования проводятся на постоянной основе с 2008 года. Начались они под патронажем Владимира Путина и продолжаются до сих пор при поддержке Русского географического общества.

— Почему был выбран Уссурийский заповедник?

— Уссурийский заповедник — очень удачная модельная территория. В общем, он уникален во многом. В свое время он создавался как ботанический резерват и сейчас носит имя очень известного ботаника Владимира Леонтьевича Комарова — единственного биолога, который был президентом Академии наук СССР.

Еще Комаров во время своих экспедиций понял, что это уникальное место по разнообразию флоры и фауны. Заповедник очень легко достижим и, соответственно, удобен для работы, так как располагается очень близко к населенным пунктам — до Владивостока ехать два часа, до Уссурийска — вообще минут 30.

Также заповедник совсем небольшой — 405 квадратных километров. Для сравнения, это минимальная площадь участка обитания одной особи амурского тигра, поэтому исследовать его можно очень подробно.

— Как Вы с учеными подсчитываете амурских тигров?

— Конкретно в Уссурийском заповеднике учет проходит с помощью фоторегистрирующих устройств — фотоловушек. Мы устанавливаем их в период с середины января и до середины апреля по двум причинам. Во-первых, в это время тигры и другие дикие звери гораздо чаще ходят по лесным дорогам и тропам. Они не любят глубокий снег, так их можно четче сфотографировать.

Мы эти тропы выявляем и ставим устройства. Такая сеть фотоловушек расположена в положенных местах и достаточно далеко друг от друга, в среднем на несколько километров, и покрывает всю территорию заповедника и часть прилегающей с юга территории охотхозяйства "Орлиное".

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Вторая причина, почему удобнее в эти сроки работать, — в лесу мало посторонних людей. Уссурийский заповедник очень маленький, и люди, подойдя к границе заповедника — на что они имеют полное право — достаточно легко могут проникнуть внутрь. Грубо говоря, если в каком-нибудь другом заповеднике человек прошел на четыре километра внутрь и все равно бродит по границе, то в Уссурийском он на этом расстоянии оказывается чуть ли не в сердце заповедника. В этот период люди меньше беспокоят животных, а также не воруют фотоловушки. В этом году мы, пожалуй, впервые за многие годы собрали все устройства.

Также, конечно, если при установке или сборе данных с фотоловушки мы находим свежий след тигра, то берем пробы, экскременты на анализ, на гормоны, но это не основная цель.

Ближе к весне мы отлавливаем мелких млекопитающих, которые могут переносить разные болезни для тигра. Мы берем у них кровь для серологического анализа, то есть анализа присутствия антител к различным заболеваниям (их наличие говорит о том, чем все-таки звери болеют), и тут же, конечно, выпускаем обратно.

— Сталкивались ли с какими-то трудностями при работе?

— Да, конечно, с различными, но в этом году был особенно забавный случай. Когда устанавливали фотоловушки, мы обнаружили кровавые следы тигра, причем крови было достаточно много. Нас это сильно напрягло, так как кроме всего прочего надо еще ходить по лесу, где бродит раненый тигр, и непонятно, чем это может вообще закончиться. Ходил он практически по тем же местам, где мы устанавливали фотоловушки.

Но обошлось, мы тигра не встретили, и на фотоловушки хищник, точнее, тигрица сфотографировалась дня через три. У нее была очень серьезная рана на плече, явно не нанесенная человеком, полученная либо во время драки с сородичем, либо от кабана, который мог ее пырнуть во время охоты. Но тигрица выжила, еще несколько раз попадала в объективы фотоловушек.

На фото и видео заметно, что на месте раны остался шрам, но все зажило и зверь чувствует себя прекрасно.

— Сколько амурских тигров обитает в Уссурийском заповеднике?

— Итоги по учету тигров еще подводятся, но в качестве резидентных, постоянных, особей надо назвать троих. Это как раз эта молодая ранее раненая тигрица, у нее пока имени нет. Также есть один молодой неназванный самец, который все маркирует и явно чувствует себя хозяином. Тигр появился прошлой осенью и, видимо, вытеснил остальных самцов из заповедника, вместе они там не уживаются. Так происходит смена поколений, в заповеднике это случилось во второй раз за девять лет исследований.

Амурские тигры Уссурийского заповедника © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Март 2017 года © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Март 2017 года © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Апрель 2017 года © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Апрель 2017 года © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Май 2017 года © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица, появившаяся в Уссурийском заповеднике в 2016 году. На левом плече у тигрицы примерно месяц заживает рана. Май 2017 года © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Тигрица Серьга, впервые отловленная в Уссурийском заповеднике в 2008 году © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Тигрица Серьга, впервые отловленная в Уссурийском заповеднике в 2008 году © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Фотография молодой тигрицы у маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике примерно через неделю после получения ею травмы (рана на левом плече иногда еще кровит). Уссурийский заповедник © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Фотография молодой тигрицы у маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике примерно через неделю после получения ею травмы (рана на левом плече иногда еще кровит). Уссурийский заповедник © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица уходит от маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике © Уссурийский заповедник, ИПЭЭ РАН Молодая тигрица уходит от маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике /

И тигрица Серьга. Это первая особь, которую мы поймали и надели на нее ошейник с GPS-маяком. У нее по какой-то причине были проблемы с зубами. Когда отловили ее во второй раз еще в 2009 году, то подумали, что зверь может погибнуть в ближайшее время. Но с тех пор прошло восемь лет, она, к счастью, бодра и весела.

В этом году Серьга явно облюбовала себе в весенний период один конкретный угол в заповеднике, куда никого не пускала, точнее, там не появлялись ни молодой самец, ни самка. За три месяца в этом углу мы зафиксировали шесть ее проходов. Кстати, в этом юго-западном углу заповедника она обычно приносила выводки, поэтому мы предполагаем, что она собирается принести новое потомство. За девять лет мы ее как минимум с тремя выводками фиксировали. Поэтому есть такая надежда, что Серьга сейчас приведет новый выводок, и, скорее всего, мы увидим его уже следующей зимой.

— А что с известными тиграми, которых вы ловили для маркирования ошейниками в 2009-2010 годах?

— Из тех животных, на которых мы надели ошейники, точно погиб один. Это был взрослый самец по имени Патчи. Мы его в 2010-м ловили, и он появился разово в заповеднике и никогда не попадался на фотоловушки. Почти сразу после выпуска Патчи ушел к северу и через три месяца у него перестал работать ошейник. При поисках обнаружили, что он погиб, причем от рук человека. Его поймали на том, что он подошел близко к селению и напал на лошадь.

С остальными животными, насколько нам известно, все более-менее хорошо. Тот же Профессор, например, после отлова еще два года как минимум держался в заповеднике, но больше все-таки к северу от него. Отчасти это было связано с тем, что его выгнал новый самец Банзай, а затем передатчик перестал работать.

Но мы его раз за разом фиксировали и на фотоловушках, и с помощью звуковых радиосигналов на ошейнике. Потом звуковой сигнал перестал работать, но это не значит, что тигр погиб.

Хотя в отношении Профессора это меня нисколько не удивило бы, потому что это был взрослый, матерый самец и сейчас он уже, мягко говоря, сильно преклонного возраста.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код Самец тигра у маркировочного дерева в Уссурийском заповеднике. Зверь реагирует на запаховые метки характерной гримасой, которая называется "флемен"



Что касается Люка, то я тоже надеюсь, что он жив-здоров. Он появился в 2010 году в заповеднике, мы тогда его в первый раз поймали. В 2012-м осенью поймали второй раз, переодели ошейник. У него была какая-то травма, мы предполагаем, что от выстрела. Стреляли и выбили ему один из зубов, но эта травма совершенно зажила, и чувствовал он себя прекрасно. Он тоже постепенно из заповедника ушел. Скорее всего, все было связано с тем, что Банзай, отловленный в 2011 году, очень крепко держал заповедник и с ним чаще всего другие самцы не уживались.

— На какой площади должны обитать тигры?

— Территория обитания самца составляет около 1000 квадратных километров. Исходя из такой площади, у некоторых из них участки обитания частично пересекаются, однако в центральную часть ареала своего обитания тигр обычно посторонних не впускает, поэтому нередко происходят драки.

Но все же чаще конфликтов удается избежать с помощью запаховых сигналов, которые оставляет хищник. По этой причине участок обитания самцов постоянно изменяется. Так, Банзай обитал в заповеднике в течение длительного периода, но с прошлой весны на территории заповедника появился более сильный и молодой самец. Поэтому Банзая начали фиксировать чаще вне заповедника, к югу от него, а в этот приезд мы его вовсе не сфотографировали.

— Между самцами вражда намного сильнее, чем между самками?

— Считается, да. У кошачьих гораздо более агрессивные отношения между самцами. Самки же довольствуются более маленьким участком обитания — около 400 километров, хотя у Серьги фиксировали почти 800, когда она с ошейником ходила. Тем более детеныши (дочки) часто расселяются недалеко от матери, и родственные самки оказываются достаточно близко друг к другу, что также снижает градус напряженности.

— Выходили ли тигры к людям, и как реагируют на это местные жители? Проводится ли с ними какая-то работа?

— Да. Например, Серьга до осени водила трех котят за собой, и инспекторы несколько раз встречали их в заповеднике. В конце 2016 года у Серьги распался выводок, после чего детеныши начали искать новые участки обитания. Несколько раз тигров фиксировали недалеко от населенных пунктов: одного — у села Баневурово, недалеко от заповедника. Другого зверя зафиксировали в селе Каймановка.

Люди по-разному реагируют, однако пояснительные беседы проводятся со всеми. Местные жители знают, что тигр занесен в Красную книгу, и от него не надо убегать ни в коем случае, а при встрече с животным на территории населенного пункта очевидцы должны звонить в Охотнадзор и в центр реабилитации тигров в Алексеевке. Но особой необходимости в этом нет: тигры обычно быстро уходят обратно в лес и никаких дополнительных проблем не возникает.

— Какие еще проекты по восстановлению популяции животных проводятся сегодня и существуют ли долговременные планы?

— В целях возвращения в природу тигрят-сирот сегодня функционирует Центр реабилитации и реинтродукции диких животных в Алексеевке. Сегодня эта организация работает очень успешно. Ранее мы поставили им методику, которую они теперь используют. Мы помогаем с анализом патогенов, болезней, а также наблюдаем за состоянием животных.

Сегодня Уссурийский заповедник рассматривается в качестве территории дальнейшего расселения дальневосточных леопардов, так как на юго-западе Приморья, где расположен национальный парк "Земля леопарда", численность этих кошек практически достигла своего возможного максимума. Поэтому на Дальнем Востоке возник вопрос о расширении ареала леопарда до его исторических границ, а ближайшая территория к "Земле леопарда", пригодная для жизни леопарда, — это как раз Уссурийский заповедник.

Однако сегодня природоохранные территории разделяет мощная магистраль Владивосток — Хабаровск, и для тигров и леопардов проблематично преодолевать это препятствие.

Поэтому необходимо выявить возможные места перехода диких зверей, и этой осенью мы как раз будем проводить работу по поиску таких мест. Отдельные особи дорогу все-таки пересекают. В прошлом году, например, леопарда зафиксировали в двух километрах к югу от Уссурийского заповедника, примерно в 25 километрах от трассы. На следующий год мы постараемся обобщить полученную информацию и этим отметим итоги работы десятилетия по Программе по изучению амурского тигра на российском Дальнем Востоке.

Беседовала Дарья Коченова