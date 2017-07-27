В Московском зоопарке отметят Международный день тигра

29 июля в Московском зоопарке состоится празднование Международного дня тигра, на котором гостей праздника ждут конкурсы и мастер-классы.

Также, предварительно зарегистрировавшись, посетители смогут принять участие в экскурсии "По страницам Красной книги", рассказывающей о редких и исчезающих видах животных — обитателях Московского зоопарка, сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".

Международный день тигра был установлен в 2010 году на Международном форуме по проблемам сохранения тигра на Земле ("Тигриный саммит") и с тех пор отмечается ежегодно. Главная цель праздника — информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.