В Минприроды прошло первое заседание рабочей группы по сохранению ирбиса

Состоялось первое заседание рабочей группы по сохранению ирбиса (снежного барса) в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минприроды. Рабочая группа создана для обеспечения реализации стратегии сохранения снежного барса на территории России.

Членам рабочей группы были представлены промежуточные результаты исследований, проводимых в рамках программы изучения и мониторинга ирбиса на юге Сибири (осуществляется при поддержке Русского географического общества).

В ходе реализации программы изучалась структура ареала ирбиса, проводилось пространственное моделирование потенциальных мест его обитания, осуществлялись молекулярно-генетические и зооветеринарные исследования с использованием широкого спектра лабораторных методов.

При проведении исследований применялись различные полевые методики сбора материала, в том числе фотоловушки, сбор биоматериалов, отлов животных и мечение GPS-ошейниками.