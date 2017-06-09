В Минприроды прошло первое заседание рабочей группы по сохранению ирбиса

Членам рабочей группы были представлены промежуточные результаты исследований, проводимых в рамках программы изучения и мониторинга ирбиса на юге Сибири (осуществляется при поддержке Русского географического общества).
В ходе реализации программы изучалась структура ареала ирбиса, проводилось пространственное моделирование потенциальных мест его обитания, осуществлялись молекулярно-генетические и зооветеринарные исследования с использованием широкого спектра лабораторных методов.
При проведении исследований применялись различные полевые методики сбора материала, в том числе фотоловушки, сбор биоматериалов, отлов животных и мечение GPS-ошейниками.