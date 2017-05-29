На Алтае прошло международное совещание по сохранению ирбиса

Первое в России масштабное международное совещание по сохранению снежного барса "Мониторинг и сохранение ирбиса в Алтае-Саянском экорегионе" состоялось в Республике Алтай, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".

В мероприятии приняли участие лучшие эксперты по сохранению снежного барса России, Монголии, Кыргызстана, Казахстана, США, Индии и Китая.

В ходе мероприятия участники обсудили новую программу мониторинга снежного барса. Также состоялась презентация уникальной онлайн-базы данных ирбиса на территории Алтае-Саянского экорегиона.

Куратор проектов WWF в Алтае-Саянском регионе Александр Карнаухов рассказал, что согласно данным учета 2017 года численность снежного барса в России остается стабильной. "Присутствие 43-47 особей ирбиса подтверждено данными автоматических камер и результатами маршрутных учетов. В прошлом году котят было больше, сейчас учтено в два раза меньше. Прежде всего это связано с недообследованностью, потому что учет серьезно осложнили погодные факторы", — отметил он.

В свою очередь представитель монгольской делегации заявил, что WWF Монголии эффективно работает по сохранению снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе. Также он подчеркнул, что важнейшим из вопросов, обсужденных на прошедшем совещании, является методологический вопрос изучения ирбиса. По его словам, в монгольской части хребта Чихачева обитает восемь особей, из них две являются трансграничными, пересекают границы России и Монголии.

Китай впервые принял участие в подобном совещании. Специалисты из Поднебесной выразили готовность присоединиться к совместной работе по сохранению снежного барса на трансграничной территории.