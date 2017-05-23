В Татарстане возьмутся за восстановление популяции ирбисов

В Зеленодольском районе Татарстана будут выращивать котят снежного барса для заповедников России.

Питомник будет создан на базе охотничьего хозяйства "Свияжск", передают "Известия" слова министра экологии и природных ресурсов республики Фарида Абдулганиева.

По словам чиновника, уже зарезервирован участок площадью около 5 гектаров. Здесь планируется построить вольеры для диких кошек. За основу намерены взять опыт восстановления леопардов в Сочинском национальном парке.

При этом растить котят и готовить их к жизни на воле будут в Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае. Там планируют открыть центр реабилитации и реинтродукции снежного барса.