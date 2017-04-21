Установлена причина гибели тигра Упорного

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Специалисты провели экспертизу для выяснения причин гибели тигра Упорного и установили, что зверь пострадал в результате схватки с более сильным хищником, сообщает амурский филиал WWF России.

В ноябре 2014 года истощенного тигра, нападавшего на собак под Хабаровском, отловили и отправили на реабилитацию в центр "Утес". За упрямство и нежелание выходить из транспортировочной клетки в вольер тигр получил кличку Упорный. Тогда ему было около трех лет. В мае 2015 года после курса реабилитации "перевоспитавшегося" тигра выпустили в дикую природу в урочище "Тигровый дом" на границе с национальным парком "Анюйский". На Упорном был специальный ошейник с GPS-модулем. В марте 2017 года тигра обнаружили мертвым с ранами головы и спины.

"Вывод практически однозначен: гибель животного наступила в результате нападения на него другого хищника. По нашей версии, этим хищником мог быть другой тигр, тоже достаточно крупный самец",- сообщил руководитель отдела по сохранению редких видов амурского филиала WWF России Павел Фоменко.