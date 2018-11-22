Китайские ученые смогли превратить человека в ходячую электростанцию

Китайские ученые из университета Чжэнчжоу разработали наногенератор, который может преобразовывать энергию от движений тела в питание для часов и гаджетов. Новый наногенератор можно носить на одежде и даже мыть водой. По мнению ученых, новая технология преобразования энергии уменьшит зависимость человечества от традиционной электроэнергии.