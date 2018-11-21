Всему вопреки. Как "хрустальная девочка" стала тату-мастером

Анастасия Головина из Пермского края с рождения страдает редкой болезнью: несовершенным остеогенезом. Ее кости хрупкие, как хрусталь. За 17 лет она пережила около 50 переломов. Жизнь девушки – это минимум движений, но она сумела стать преуспевающим тату-мастером и готовится к поступлению в университет на философский факультет.