Калифорния в огне: последствия самого смертоносного пожара в истории США

Число погибших при пожаре Camp увеличилось до 42 человек. Он возник на севере Калифорнии и стал самым смертоносным природным пожаром в истории США. Его площадь – 45 тысяч гектаров. Огонь разрушил более шести тысяч строений. Также на юге штата бушуют еще два пожара – Woolsey (площадь 33000 гектаров) и Hill (1800 гектаров). В Калифорнии эвакуированы более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в штате режим крупного стихийного бедствия.