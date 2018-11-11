Старость в радость: 71-летний пауэрлифтер из Якутска стал чемпионом мира

В 71 год пенсионер из Якутска Сергей Никифоров стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в жиме лежа в весовой категории до 82,5 кг. На турнире ветеранов в Орландо сибиряк поднял штангу весом 130 килограммов и опередил более молодых соперников. В молодости почетный строитель Якутии занимался тяжелой атлетикой. Вернувшись в большой спорт, Никифоров завоевал главные свои титулы. Теперь он двукратный чемпион мира и Европы.