Город Парадайс в США охвачен огнем. Кадры пожара

Пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии, есть погибшие. Официальных данных по количеству жертв пока нет. Власти объявили о полной эвакуации населения города — 27 тысяч человек. Всего в регионе эвакуированы около 50 тысяч человек. Пожар начался утром 8 ноября. По последним данным, огонь распространился на площади более 8000 гектаров.