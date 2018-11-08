Появилось видео с места стрельбы в баре в Калифорнии

Жертвами стрельбы в баре города Таузанд-Окс (Калифорния, США) стали по меньшей мере 12 человек, как минимум 11 получили ранения.

По данным СМИ, огонь открыл 29-летний мужчина, вооруженный пистолетом Glock, нападавший произвел не менее 30 выстрелов. Стрелок погиб.

По сообщению властей, он был "остановлен и нейтрализован". В момент инцидента в баре Borderline проходила студенческая вечеринка.