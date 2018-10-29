Крушение Boeing 737 в Индонезии: эмоции родственников и осмотр обломков

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты у побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, никто не выжил. В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция. В воде на глубине до 35 м обнаружены обломки самолета и личные вещи пассажиров. По данным местных СМИ, семьи погибших пассажиров воздушного судна получат от государственной страховой компании компенсацию в размере 50 миллионов рупий (более трех тысяч долларов).