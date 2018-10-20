Собака – друг медведя: как бездомная лайка вошла в семью косолапых

В начале года щенок лайки подружился с медведями на свалке, неподалеку от поселка Усть-Камчатский. Пес подрос и весной ушел вместе с косолапыми в лес. Местные жители думали, что лайка стала жертвой хищников, а она стала членом медвежьей семьи. Медведица спокойно подпускает собаку к детенышам. Лайка-"медвежонок" играет с хозяевами тайги как с людьми.