"Он и кошек маленьких убивал": соседи и знакомые о керченском стрелке

Следственный комитет РФ в Керчи выясняет мотивы массового убийства в политехническом колледже, которое совершил студент Владислав Росляков. В результате его нападения на учебное заведение погиб 21 человек, более 50 – пострадали. Следователи составили психологической портрет убийцы. По словам его знакомых, Росляков сторонился людей, ни с кем не дружил, был склонен к агрессии.