Пилоты в Бристоле совершили мастерскую посадку лайнера во время шторма

Редкие кадры приземления пассажирского самолета при сильном боковом ветре сняли на видео. Лайнер Boeing 757 совершил посадку в аэропорту Бристоля 12 октября, когда на Великобританию обрушился шторм "Каллум". Пилоты во время приземления мастерски развернули самолет носом в сторону, откуда дул сильный ветер.