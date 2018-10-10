"Не дам смерти забрать любимых!": дагестанец спас из пожара жену и ребенка

Дагестанец Али Салихилов спас свою семью во время пожара, спустившись с крыши на балкон 9 этажа без страховки, и поднял пятимесячного сына и жену, которая была без сознания. Пожар многоэтажки произошел 1 октября в городе Кизилюрт. Салихиловы говорят, что спаслись только благодаря Богу. Местные жители поражены смелости молодого человека и просят наградить его.