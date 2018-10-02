На квадроцикле и протезах: вдохновляющая история девушки, потерявшей ноги

Страшная авария лишила Веронику Скугину возможности ходить. В ДТП она лишилась отца, в результате чего оказалась в детском доме. Годы борьбы за жизнь не сломили Веронику, а лишь сделали сильнее. Девушка живет полной жизнью, работает в мастерской и даже ездит на квадроцикле.