Чемпионат мира по скоростной сборке кубика Рубика Red Bull Rubik's Cube

Шестнадцатилетний россиянин Андрей Че вошел в тройку лучших на чемпионате мира по скоростной сборке кубика Рубика Red Bull Rubik's Cube. Чемпионат проходил в Бостоне и собрал участников из 13 стран. На соревнованиях присутствовал и создатель головоломки Эрне Рубик, который дал эксклюзивное интервью РИА Новости.