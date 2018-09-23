Минобороны РФ обвинило ВВС Израиля в гибели Ил-20. Кадры брифинга

Минобороны России возложило на израильские ВВС вину за сбитый в Сирии российский Ил-20. "Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности", — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.По данным Минобороны, израильские истребители F-16 намеренно использовали Ил-20 для прикрытия от ракет сирийской ПВО. Кроме того, израильские ВВС оповестили российских коллег о планируемом ударе по сирийским промышленным объектам в момент начала авианалета 17 сентября, а не заблаговременно, тем самым нарушив договоренности от 2015 года о предотвращении инцидентов в воздухе.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 человек.