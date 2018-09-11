Потом юанями отдашь - Путин угостил Си Цзиньпина баночкой сбитня

Лидеры России и Китая посетили выставку "Улицы Дальнего Востока" и попробовали медовые продукты в одном из павильонов, после чего Владимир Путин приобрел две баночки, одну из которых подарил Си Цзиньпину, шутливо добавив, что раз у китайского лидера нет рублей, то отдавать придется юанями.