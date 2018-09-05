"Детям тяжело дышать". Ситуация вокруг выбросов с химзавода в Армянске

Жители Армянска обеспокоены ситуацией вокруг испарений кислоты с завода "Крымский титан". Выброс загрязняющего вещества произошел в ночь на 24 августа. Его причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории химзавода. Работа предприятия остановлена на две недели – такое решение приняли на совещании с участием главы региона Сергея Аксенова и руководства завода. По словам главы Крыма, здоровью местных жителей ничего не угрожает и оснований для введения режима ЧС нет. Аксенов также добавил, что все дети из Армянска "в предупредительных целях" будут вывезены в санатории за счет государства, а местных жителей обеспечат бесплатными марлевыми повязками.

4 сентября в Армянске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Управление СК по Крыму возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.