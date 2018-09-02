Живая очередь на километры: кадры прощания с Александром Захарченко

Более 120 тысяч человек в Донецке пришли отдать последние почести уроженцу Донецка и бывшему лидеру ДНР Александру Захарченко. На километры растянулась очередь скорбящих к Донецкому государственному академическому театру оперы и балета, где прошла мемориальная церемония. Глава самопровозглашенной республики погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар". Александра Захарченко похоронили на кладбище "Донецкое море". У него остались четверо сыновей.