Боевая авиация, сотни танков, тысячи военных. Учения ШОС "Мирная миссия-2018"

Более трех тысяч военнослужащих Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана приняли участие в совместном антитеррористическом учении стран Шанхайской организации содружества "Мирная миссия-2018". Мероприятия прошли на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. По данным Минобороны РФ, военная тренировка ШОС стала самой масштабной за все время проведения подобных маневров. В ней было задействовано свыше 600 единиц техники и вооружения, порядка 60 самолетов, боевых вертолетов и около 20 беспилотников.