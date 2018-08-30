Опасные конные трюки и вальс на лошадях на фестивале "Спасская башня"

Опасные конные трюки и вальсы на лошадях исполнили курсанты Кремлевской конно-спортивной школы на "Спасской башне". Международный военно-музыкальный фестиваль проходит в Москве с 24 августа по 2 сентября. В мероприятии принимают участие более 1500 артистов из 11 стран.