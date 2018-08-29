Слабовидящий немец спроектировал электромобиль для незрячих

Электромобиль для незрячих спроектировал и собрал слабовидящий немецкий студент Маттиас Питер Фукс. Своим изобретением парень мечтает облегчить жизнь людей, испытывающих проблемы со зрением. "Мы – незрячие и слабовидящие люди, благодаря такому транспорту, станем более мобильными и сможем не зависеть от помощи людей в перевозке тяжелых предметов, а также от общественного транспорта", – говорит он.