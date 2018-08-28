Соус к драке по-английски: в Британии прошел чемпионат по боям в мясной подливе

В английском графстве Ланкашир прошел ежегодный чемпионат по боям в мясной подливе. Согласно правилам, участники соревнования должны были устоять на ногах в надувном детском бассейне, заполненном жирным мясным соусом, не менее двух минут. Вырученные от продажи билетов деньги пошли на благотворительность.