Выбили окно, дверь — как братья спасли соседских детей из горящего дома

Андрей и Денис Любимовы из Омской области стали местными героями благодаря тому, что спасли соседских детей из горящего дома. Когда мальчики (им 11 и 12 лет) увидели дым, то сначала подумали, что кто-то жарит шашлыки. Когда братья поняли, что случился пожар, они, не раздумывая ни минуты, перелезли через забор, разбили окно и кувалдой выбили дверь, после чего забрали переданных матерью детей и вызвали спасателей. За мужество ребят наградят медалью.
16:2626.08.2018
(обновлено: 16:47 26.08.2018)
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