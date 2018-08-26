Выбили окно, дверь — как братья спасли соседских детей из горящего дома

Андрей и Денис Любимовы из Омской области стали местными героями благодаря тому, что спасли соседских детей из горящего дома. Когда мальчики (им 11 и 12 лет) увидели дым, то сначала подумали, что кто-то жарит шашлыки. Когда братья поняли, что случился пожар, они, не раздумывая ни минуты, перелезли через забор, разбили окно и кувалдой выбили дверь, после чего забрали переданных матерью детей и вызвали спасателей. За мужество ребят наградят медалью.