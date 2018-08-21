Последствия ракетных ударов по дворцу президента Афганистана в Кабуле

Группа повстанцев нанесла ракетный удар по президентскому дворцу и правительственному кварталу в Кабуле, где находятся посольства многих стран. Взрывы были слышны в момент выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю Курбан-байрама. Глава страны не прервал свою речь из-за взрывов. Он заявил: "Если они [боевики] считают, что эта нация преклонится перед ракетными ударами, им лучше еще раз подумать. Это смелая, несгибаемая и храбрая нация, которая всегда будет защищать свою независимость, честь и исламскую традицию". Ашраф Гани добавил, что "силы безопасности находятся в полной боеготовности". По данным местных СМИ, в Кабуле продолжаются бои – афганские войска окружили дом, откуда предположительно производились ракетные удары. Военным удалось ликвидировать двух повстанцев. Здание посольства России от взрывов не пострадало, поскольку находится в другой части Кабула, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
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